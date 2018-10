Mariam Kébé: Authenticité, Modernisme, Excellence

Mariam Kébé, jeune nigérienne de 31 ans, est diplômée de l’Université McGill (classées parmi les meilleures universités au monde) en Communication/Relations Publiques et en Communication Politique de l’Université de Montréal. En 2014, elle décide de rentrer au Niger afin de mettre son expertise à la disposition de son pays. Elle devient conseillère en communication et en événementiel.

Mariam Kébé est une jeune nigérienne de 31 ans. Diplômée de l’Université McGill (classées parmi les meilleures universités au monde) en Communication/Relations Publiques et en Communication Politique de l’Université de Montréal, elle décide de rentrer au Niger en 2014 et devient conseillère en communication et en événementiel. Elle est une des membres fondatrices du Réseau NIGERIENNES D’EXCEPTION (NEX), composé de femmes de tous horizons et qui a pour objectif de promouvoir un véritable leadership des femmes nigériennes et leur développement social et économique.

Parmi ses cibles, les femmes entrepreneures, pour qui le réseau NEX et le Centre DLC ont mis en place une plateforme en ligne AFEN (Annuaire des Femmes Entrepreneures du Niger) afin qu’elles puissent être plus visibles et accroître leurs chiffres d’affaires.

« Les femmes nigériennes sont courageuses, dures à la tâche, responsables et volontaires, mais limitées pour la plupart. Elles ont besoin d’être motivées, formées, accompagnées, afin qu’elles puissent déployer leur plein potentiel. Voyez-vous, Le Niger ne pourra pas se développer sans l’apport de plus de la moitié de sa population ! »

Co-fondatrice de l’Institut de beauté Maïcha, une entreprise familiale, Mariam a organisé le premier SALON DU MARIAGE DU NIGER ‘’AMARIA Niger’’ afin de promouvoir la professionnalisation des métiers de l’événementiel.

AMARIA Niger regroupe en un seul lieu tous les prestataires, professionnels qui interviennent dans l’organisation du mariage traditionnel et civil.

Pour pérenniser cette initiative, Mariam a créé la FAADA AMARIA, une plateforme en ligne exclusivement féminine qui met en relations des femmes nigériennes de tous horizons et de tous corps de métiers, pour discuter, échanger, coacher, promouvoir et s’entraider sur les questions qui les intéressent.