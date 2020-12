Meetings géants à Tahoua et Zinder : le coup K.O est inévitable…

Après la démonstration de force à Maradi, Agadez, Dosso, Tillabéry, Tahoua a constitué le clou de cette série avant Zinder.

Ainsi fidèle à sa réputation de fief incontesté et incontestable du PNDS Tarayya, la capitale de l’Ader était sortie massivement pour acclamer le candidat de la continuité et de l’espoir. Continuité car, le Président Issoufou Mahamadou a réalisé un travail remarquable au cours des dix dernières années et espoir, car il faut consolider les acquis et assoir définitivement les bases de l’émergence du Niger.

Tour à tour les ténors de Tahoua ont harangué la foule, un public enflammé qui a promis de rosir la Région de l’Ader, le 27 décembre prochain.

Le Président Bazoum Mohamed, revigoré par les Arrêts de la Cour Constitutionnelle, qui a définitivement clos, le folklore d’une prétendue « nationalité d’origine » a donné rendez-vous à ses adversaires le 27 décembre prochain, là où les électeurs vont définitivement trancher.

Comme dirait Alpha Zazi aux lutteurs « wa fouro bato ra « ( a shiga fage zana ya raba) autrement dit, aller dans l’arène et que le meilleur gagne.

Le Président Bazoum s’est longuement attardé sur son programme politique.

Le 27 décembre 2020, vous aurez la même occasion de faire un choix judicieux en portant à la tête de notre pays un homme qui aura les capacités de lui assurer sa cohésion et stabilité, qui aura les capacités de faire progresser son économie et lui assurer un essor social réel.

Cet homme, je pense en toute modestie l’incarner. Pour avoir assumé quasi-invariablement depuis la Conférence nationale en 1991 des fonctions soit de député, soit de ministre, j’ai eu la chance rare de bien connaître l’Etat. Si Dieu me fait la faveur d’avoir vos suffrages vous porterez à la tête de notre pays un homme qui sera opérationnel dès le jour de son investiture.

Je m’attellerai ainsi immédiatement à l’essentiel en mettant en œuvre une politique qui prend en compte vos aspirations profondes que j’ai pu identifier à l’occasion des visites que j’ai menées ces 5 derniers mois dans 214 communes de notre beau pays.

Aussi, fort de mon expérience je m’attaquerai à la gouvernance de l’Etat dont je connais parfaitement les carences. Dans le même élan je m’attaquerai aux problèmes lancinant de l’éducation et de l’emploi des jeunes.

Je m’attèlerai également au renforcement du cadre macro-économique et à la transformation du tissu économique de notre pays. Fort de cette même expérience je saurais consolider les acquis dans le domaine de la sécurité. Connaissant vos aspirations en matière d’alimentation, d’eau, de santé ainsi que dans les domaines des infrastructures routières et électriques, j’y répondrai avec pertinence.

Je ferai de même pour tous les autres aspects de la vie, avec dévouement, intégrité et rigueur en ayant toujours en vue vos vœux de voir notre pays débarrassé de la corruption et de toutes les pratiques de mauvaise gouvernance.

Après Tahoua, le candidat du PNDS Tarayya et de la coalition Bazoum 2021 a animé un mega meeting à Zinder.

Dans la capitale du Dammagaram, il faut saluer les interventions fort remarquées de Kassoum Moctar et de Lawan Magagi au nom de la coalition ‘’Bazoum 2021’’.

Les deux orateurs ont magnifié les grandes réalisations de la gouvernance du Président Issoufou Mahamadou, avant d’inviter les damagaraouas à voter massivement et utile. Votez utile, c’est porter votre choix sur Mohamed Bazoum pour consolider les acquis et avancer.

En prenant la parole, le Président Bazoum a souligné que, c’est la fin de la diversion depuis le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle. “J’invite les jaloux et les envieux de prendre leur mal en patience et de venir m’affronter dans les urnes le dimanche prochain.”

: « J’ai été dans 214 communes du Niger depuis ma démission du gouvernement. Ces tournées de proximité m’ont permis de m’imprégner de la réalité vécue par les populations dans tous les domaines. C’est pourquoi à la différence de mes adversaires restés dans les salons feutrés à Niamey, j’ai un programme estimé à 13 000 milliards de FCFA pour apporter des solutions aux problèmes qui assaillent les populations ». Conformément à ce programme de Renaissance acte III, ‘’nous allons faire en sorte que les enfants des pauvres puissent aller à l’école pour se former comme moi-même, fils d’une localité comme Tesker ai pu étudier et bénéficier d’une bonne formation’’.

Pour la jeune fille, le Président Bazoum propose la création des internats dans les collèges ruraux où les jeunes filles seront dans des conditions descentes d’étude comme remède à la perdition scolaire. Cette mesure pourrait booster la participation et la contribution de la femme au développement.

Après Zinder, cap sur Magaria pour un autre imposant meeting.