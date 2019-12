MESSAGE À LA NATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ÉTAT, S.E.M. ISSOUFOU MAHAMADOU À L’OCCASION DU 61ème ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER…

Share on Twitter

Nigériennes, Nigériens, Mes Chers Concitoyens,

Le 61ème anniversaire de la République intervient exactement une semaine après la tragédie d’Inates.

En effet, le mardi 10 décembre 2019, nos soldats qui sont tombés sur le champ d’honneur, s’étaient battus avec courage infligeant beaucoup de pertes à l’ennemi notamment au niveau de son encadrement.

Nos vaillants soldats sont morts dans l’honneur et la dignité.

Qu’Allah les accueille dans son paradis éternel.

Je sais combien leurs familles sont affligées.

Pour leur témoigner la reconnaissance de la nation, j’ai décidé qu’il sera mis en place le premier Waqf pour les pupilles et veuves de la nation.

Nous avons, en effet, le devoir de préserver leur dignité.

Par ailleurs pour immortaliser sa bravoure, la place publique attenante à l’hôtel des postes, portera désormais le nom du Lieutenant-Colonel Hassane Anoutab.

Je voudrais que chaque jeune qui viendra à cette place puisse se rappeler que le nom qu’elle porte est celui d’un héros.

Mes chers concitoyens,

L’attaque d’Inates et celles qui l’ont précédée nous rappellent que nous sommes en guerre.

Nous sommes en guerre contre un ennemi perfide, un ennemi sans foi ni loi, un ennemi qui ne respecte rien, même pas les règles de notre religion dont il se réclame avec effronterie.

L’heure est grave.

La religion de l’islam, révélée depuis plus de 14 siècles en tant que miséricorde pour l’humanité est en train d’être travestie par un groupuscule d’individus prétendant agir en son nom.

Je sais que la Oumah Islamique dans toutes ses composantes est mobilisée en vue de contrer l’endoctrinement idéologique qui alimente le terrorisme.

J’encourage tous les oulémas à poursuivre cette action.

Dans la même logique, les institutions éducatives doivent créer les conditions de l’appropriation de l’histoire des religions notamment celles de l’islam.

Mes chers concitoyens, Nous sommes en guerre.

Nous menons cette guerre, on ne le répétera jamais assez, pour une cause juste : la défense de notre nation et de l’intégrité de notre territoire.

C’est pour cela que nous la gagnerons, plaise à Dieu, quel que soit le temps que cela prendra.

Nous avons les moyens militaires de vaincre.

Nous les renforcerons et nous conforterons nos alliances.

Je sais que l’ensemble de notre peuple soutient nos forces de défense et de sécurité.

La Défense de la nation et de l’intégrité du territoire est un devoir pour nous tous, civils ou militaires.

Le gouvernement mobilisera, non seulement les moyens matériels et humains, mais aussi les moyens juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les groupes armés terroristes.

Je vous demande à tous, conformément à la loi, d’éviter tout comportement ou propos de nature à démoraliser les Forces de Défense et de Sécurité et donc à nuire à la défense nationale.

Tous unis, dans un large front de lutte contre le terrorisme, nous surmonterons cette nouvelle épreuve.

Mes Chers Concitoyens, Cette année, notre pays a été frappé de plein fouet par les effets du changement climatique.

Aux sécheresses ont succédé les inondations.

Aussi, la campagne agro-sylvo-pastorale 2019 n’a-t-elle pas véritablement répondu à nos attentes car les résultats de son évaluation en cours, indiquent un bilan céréalier à peine équilibré et un bilan fourrager déficitaire.

Ce sont près de 2 millions de personnes qui seront dans une insécurité alimentaire sévère d’ici août 2020.

Certes, cette situation sera atténuée par les productions issues des cultures irriguées en cours et dont les superficies augmentent d’année en année grâce à la mise en œuvre de l’initiative 3 N.

Néanmoins, le Gouvernement est instruit afin de prendre les mesures qu’exige la situation.

C’est ainsi qu’il a conçu un plan d’urgence pour la période de Novembre 2019 à Mars 2020, évalué à plus de 20 milliards de FCFA.

Ce plan de soutien d’urgence prend notamment en compte la situation de la région de Diffa éprouvée à la fois par la sécheresse, les inondations et l’insécurité.

Du reste, pour cette région, un plan spécifique d’urgence de plus de 10 milliards FCFA est en cours d’exécution.

Au plan général, le Gouvernement concevra et mettra en œuvre le plan de soutien annuel traditionnel pour l’année 2019-2020.

Mes Chers Concitoyens, Dans un an, le peuple nigérien sera à nouveau appelé aux urnes à l’occasion des élections locale, législative et présidentielle.

Ces élections seront un test important pour notre pays engagé dans la consolidation des institutions démocratiques. L’enjeu est de taille car pour la première fois dans l’histoire de notre pays, un président démocratiquement élu passera le témoin à un autre président démocratiquement élu, témoignant ainsi de la solidité de nos institutions démocratiques. Je réaffirme mon engagement à faire en sorte que les prochaines élections soient libres, démocratiques et transparentes conformément à mon ambition de bâtir des institutions démocratiques fortes et crédibles, un des axes majeurs du Programme de Renaissance du Niger.

Pour renforcer la transparence électorale, la CENI vient d’engager le processus de confection d’un fichier biométrique des électeurs.

L’enrôlement a déjà commencé et les échos qui nous parviennent indiquent qu’il sera une réussite.

J’ai déjà instruit le Gouvernement pour qu’il prenne toutes les dispositions afin que la CENI dispose des ressources dont elle a besoin pour mener à bien sa mission.

J’engage la CENI à veiller rigoureusement comme elle l’a fait jusqu’ici au bon déroulement du processus électoral.

J’invite tous ceux qui sont en âge de voter à se faire enrôler massivement afin de pouvoir exprimer le moment venu, leur choix.

Je réitère, à nouveau, mon appel à toute la classe politique en vue d’un dialogue sincère dans l’intérêt de notre pays.

C’est le lieu de féliciter et d’encourager le Premier Ministre, Président du Conseil National de Dialogue Politique pour ses efforts soutenus dans ce sens.

Mes Chers Concitoyens, Nous devrons nous réjouir des progrès significatifs que notre pays enregistre en matière d’amélioration du climat des affaires.

Notre pays vient de gagner 11 rangs dans le classement mondial.

Notre objectif est qu’il figure dans le top 50 mondial et le top 5 en Afrique.

Cette ambition est à notre portée au regard du chemin que nous avons parcouru en si peu de temps.

Mes Chers Concitoyens, Sur le plan diplomatique, notre pays continue d’enregistrer des succès éclatants.

Après la confiance placée en lui par les pays membres de la CEDEAO qui lui en ont confié la présidence, voilà qu’il vient d’être élu par la communauté internationale comme membre non permanent du conseil de sécurité des nations unies, cette instance où se prennent les décisions les plus importantes de la gouvernance mondiale.

Dès janvier 2020, c’est-à-dire dans quelques jours, il prendra sa place au sein de l’institution la plus prestigieuse des Nations Unies pour un mandat de deux (2) ans.

D’ores et déjà, le Gouvernement a constitué une équipe pluridisciplinaire composée d’experts de haut niveau. Elle va se mettre rapidement à la tâche pour que ce mandat soit couronné de succès.

Nous relèverons ce défi comme nous avons eu à le faire toutes les fois que nous avions été investis de responsabilités au niveau régional et continental.

Ce fut le cas pour la monnaie unique de la CEDEAO, comme pour la Zone de Libre Échange Continentale.

Mes Chers Concitoyens,

Il y a quelques années nous avions pris l’initiative d’organiser les fêtes nationales dans les régions afin de permettre aux villes chef lieu de se moderniser et de bénéficier des capacités d’accueil notamment des infrastructures sportives et culturelles.

Après Zinder, c’est au tour de Tillabéri d’avoir le privilège d’accueillir les festivités marquant le 61è anniversaire de la proclamation de la République.

Pour préparer cette ville à accueillir cet important évènement, nous avons élaboré le programme Tillabéri Tchandalo afin de lui faire bénéficier d’importants investissements pour en faire une ville moderne, une ville qui n’a rien à envier aux autres capitales régionales.

Ainsi que vous aurez l’occasion de le constater demain, Tillabéri a changé de visage.

Elle a changé de visage parce qu’elle a désormais son aéroport avec une piste bitumée de 3000 mètres, une aérogare avec toutes les commodités ainsi qu’une tour de contrôle.

Elle a changé de visage du fait de son avenue à voies multiples, son réseau de voirie urbaine, ses infrastructures sportives et culturelles rénovées, sa tribune majestueuse, ses nouveaux bâtiments administratifs, sa case présidentielle et ses maisons d’hôtes.

Elle a changé de visage du fait de son éclairage public qui la transforme en une véritable ville chandelle, ce qui lui fait mériter son nom de Tillaberi Tchandalo.

Tillabéri a désormais un réel potentiel urbain pour créer de nouveaux centres d’intérêt et assurer un développement économique en phase avec le programme Kandadji en cours d’exécution.

Grace à la réalisation de ce programme à volets multiples notamment la production d’énergie électrique, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’industrie agroalimentaire, le tourisme, la région de Tillabéri sera dans un avenir proche un pôle national de développement économique des plus importants.

Plaise à Dieu, l’année prochaine, ce sera le tour de Diffa d’abriter les festivités du 62è anniversaire de la République et le comité est déjà à pied d’œuvre pour faire de Diffa N’Glaa une éclatante réussite.

Avec Diffa, la célébration de la République aura tourné dans tous les chefs lieux des régions. Je fonde l’espoir que le programme de modernisation des villes se poursuivra.

Le cas échéant il permettra de revisiter le programme passé et d’aborder la modernisation des autres villes de moindre importance.

Que Dieu bénisse le Niger

Vive la République

Je vous remercie.

Niamey, 17 décembre 2019