MESSAGE A LA NATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT SEM. MOHAMED BAZOUM: « Notre système éducatif a besoin d’être repensé, et il le sera »

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE Mohamed Bazoum a prononcé hier le traditionnel message à la Nation, à l’occasion de la commémoration du 61ème anniversaire de l’accession de notre pays à son indépendance.

Le Président Bazoum après avoir rendu un hommage mérité à son prédécesseur Issoufou Mahamadou, principal artisan de la 1ère alternance démocratique dans notre pays, un geste qui traduit « son profond attachement aux intérêts de son pays ainsi que sa foi dans les valeurs de la démocratie », s’est appesanti sur plusieurs questions d’intérêt national, entre autres la gouvernance, l’éducation, les défis sécuritaires et la lutte implacable contre la corruption, la concussion des agents de l’Etat, le détournement des deniers publics, les pratiques de sur facturation dans l’exécution des marchés publics, les fraudes et les injustices dans l’organisation des examens et concours ou dans les recrutements des agents de l’Etat et des sociétés publiques.

Sur les questions sécuritaires, le Président Bazoum a réaffirmé toute son admiration pour « Nos forces de défense et de sécurité qui ont été sollicitées jour et nuit et ce sur tous les fronts. Partout, elles se sont comportées avec dignité et ont fait preuve de compétence remarquable. Je voudrais leur rendre un vibrant hommage. Je pense en particulier aux batailles héroïques qu’elles ont livrées à Diffa, à Bosso et à Tchomabangou. La compétence qu’elles ont accumulée à force d’âpres épreuves nous a permis de créer un rapport de force favorable au point où les hordes criminelles embrigadées dans l’EIGS sont désormais réduites à une seule recette consistant dans les tueries en masse de populations civiles paisibles et innocentes, comme ce fut le cas à Bakorat, Intazayène, Tchomabangou, Zaroumdarey, Deye Koukou, Wiyé, Zibane et j’en passe ».

Le Chef de l’Etat a aussi évoqué le retour dans leurs villages respectifs de toutes les populations déplacées internes de l’Anzourou, de Fantio et des environs de Banibangou dans la région de Tillaberi ; le plan de retour des déplacés de tous les 300 villages désaffectés dans la Région de Diffa.

« Nous avons d’ores et déjà mis en exécution la première phase de ce plan ayant concerné 19 villages dont le village emblématique de Baroua par lequel l’opération avait commencé. Je suis très heureux de savoir que ces populations ont réinvesti leurs champs, celles de Baroua s’apprêtant même à reprendre la pêche ».

S’agissant de la promotion de la bonne gouvernance, le Président Bazoum a rappelé l’instauration d’un dialogue social constructif avec les organisations syndicales, les associations de la société civile et les acteurs des secteurs économiques pour faire le point de nos préoccupations communes sur la marche de notre pays.

Il a également réitéré « son engagement à renforcer la lutte contre la corruption et la concussion des agents de l’Etat, le détournement des deniers publics, les pratiques de sur facturation dans l’exécution des marchés publics, les fraudes et les injustices dans l’organisation des examens et concours ou dans les recrutements des agents de l’Etat et des sociétés publiques. La pérennisation de l’Etat de droit passe en effet nécessairement par le respect par l’Etat incarné en l’occurrence par le gouvernement des règles qu’il a édictées ».

Concernant l’éducation, le Chef de l’Etat a affirmé que « Notre système éducatif a besoin d’être repensé, et il le sera. Ce sera la traduction du contrat qui me lie au peuple nigérien. Des réformes ont été engagées dans ce secteur.

« A l’issue de ces concertations, des actions ont immédiatement été engagées par le gouvernement en vue de la mise au point d’une grande politique de réforme de notre système éducatif.

Cette réforme vise surtout à repenser notre politique de formation des enseignants et des encadreurs en relevant d’une part le niveau à partir duquel seront orientés les élèves destinés à l’enseignement et à mettre d’autre part une rigueur toute particulière dans cette formation.

Des mesures incitatives spéciales seront mises en œuvre pour favoriser le recrutement des professeurs dans les disciplines scientifiques dont nos établissements manquent cruellement, ce qui explique en grande partie les contreperformances de nos élèves.

Des internats pour jeunes filles seront construits en vue de garder les filles le plus longtemps possible dans le système éducatif et leur donner de réelles chances de promotion sociale.

Notre système de formation professionnelle sera rationalisé pour lui permettre de produire les cadres techniques si indispensables pour notre économie.

Concernant l’enseignement supérieur je compte entre autres actions faire en sorte que d’ici la fin de l’année 2023 nous puissions satisfaire tous les besoins de nos universités en enseignants-chercheurs ».

En conclusion le Président de la République a invité ses compatriotes à se faire vacciner, et à respecter les consignes sanitaires pour éviter cette maladie de la covid-19, avec notamment l’apparition du très dangereux variant delta.

Il les a aussi invités à accompagner le Gouvernement dans des actions de plantation d’arbres et de reboisement. « Cette année, l’opération a pour thème : « valorisons le moringa pour améliorer l’économie locale ». La production, la transformation, la consommation et la commercialisation des produits moringa par les communautés locales et les organisations de producteurs est quelque chose que nous encourageons du fait de son impact dans l’amélioration de l’offre alimentaire dans notre pays ».

« A toutes et à tous, je tiens à vous réaffirmer ma foi et ma détermination pour la réalisation d’un Niger stable et prospère, résolument engagé dans la satisfaction des aspirations profondes de notre peuple » a-t-il dit.

Par Tamtam info News.