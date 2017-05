Message de la ministre de la Communication à l’occasion de la célébration, aujourd’hui, de la journée mondiale de la liberté de la presse

A l’instar des autres pays du monde, le Niger célèbre aujourd’hui 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. En prélude à cet événément, la ministre de la Communication, Mme Sani Hadiza Koubra Abdoulaye, a livré un message à travers lequel, elle s’est penchée sur les actions menées par le gouvernement nigérien pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, et faire du secteur des médias un outils essentiel du développement. Le thème retenu cette année est « des esprits critiques pour des temps critiques : le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives ».

En livrant son message, la ministre de la Communication a d’abord rappelé que le 3 mai est le jour choisi dans le monde pour célébrer la liberté d’expression et se rassembler pour la protéger. Elle a indiqué que chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse donne l’occasion aux différents acteurs du monde des médias ainsi qu’aux gouvernements, de célébrer les principes fondamentaux de la presse.

Elle permet également d’évaluer le chemin parcouru à travers le monde et défendre l’indépendance des médias. C’est aussi l’occasion dit-elle, de rendre hommage aux journalistes disparus dans l’exercice de leur métier. En outre, elle précise que dans un contexte international marqué ici et là par des foyers de tension, les médias sont à la fois interpellés et conviés à apporter davantage leur contribution à l’édification d’un monde meilleur , où la paix et la justice auraient toute leur place.

«La liberté d’expression et l’accès à l’information sont des fondements essentiels de la démocratie, du développement et du dialogue», déclare Mme Sani Hadiza Koubra Abdoulaye.

Comme l’a souligné la ministre de la Communication, « les médias en tant que puissants canaux de communication, peuvent à cet égard fortement contribuer à améliorer la situation, aussi bien au niveau de nos Etats qu’au niveau international. C’est bien conscient de ce défi majeur, que le gouvernement du Niger ne cesse d’œuvrer pour un renforcement des capacités des journalistes à travers notamment la formation et l’amélioration du cadre juridique et institutionnel de la presse ».

C’est d’ailleurs dans cette optique, a indiqué la ministre Mme Sani Hadiza Koubra Abdoulaye, que le Ministère de la Communication, en rapport avec l’ensemble des acteurs concernés, a procédé à une relecture des textes sur la communication, l’objectif principal étant de professionnaliser le secteur pour le rendre plus apte à faire face aux défis du présent et du futur. Elle a ajouté que, dans ce même esprit, un décret réglementant la publicité par voie de presse a été adopté il y a bientôt trois mois par le gouvernement.

Aussi, a assuré Mme Sani Hadiza Koubra Abdoulaye, le Conseil Supérieur de la Communication a d’ores et déjà entrepris la mise sur pied d’un conseil de publicité, l’organe paritaire devant régir cet important segment dans la vie de nos médias qui verront de ce fait leur indépendance économique renforcée.

Quant à la convention collective de la presse, dont la signature par les employeurs et employés du secteur privé est attendue incessamment, un Comité technique a été mis sur pied en vue d’accélérer le processus conduisant à cette signature et assurer le suivi de sa mise œuvre progressive. « La liberté d’expression et l’accès à l’information sont des fondements essentiels de la démocratie, du développement et du dialogue.

Ce qui signifie que nous devons sans cesse parfaire le dit processus, non seulement dans le secteur des médias, mais aussi dans tous les autres segments sociaux contribuant au renforcement de la bonne gouvernance. C’est à cela que s’attèle mon département ministériel en parfaite synergie avec l’ensemble des acteurs impliqués» a conclu la ministre de la Communication.