Message du ministre des Finances à l’occasion de la Journée Internationale des Douanes : Le ministre réaffirme la détermination du gouvernement à mener à terme le processus de modernisation de l’administration des douanes

A l’instar du reste de la communauté internationale, notre pays commémore aujourd’hui la journée Internationale des Douanes. A cette occasion, le ministre des Finances M. Massoudou Hassoumi a livré un message dans lequel, il a réaffirmé son engagement à mobiliser les moyens permettant d’accompagner la modernisation et l’amélioration des performances de la Douane afin d’accomplir convenablement ses missions.

Pour cette année, l’Organisation mondiale des douanes (OMD) dédie la journée à la promotion de l’analyse des données avec le slogan » l’analyse des données au service de la gestion efficace des frontières ». Dans le message qu’il a livré, le ministre des Finances Massoudou Hassoumi a indiqué que l’initiative de mettre en lumière le rôle de la Douane dans la préservation de la sécurité et la prospérité des Etats, de leurs citoyens et de leurs entreprises, à travers l’organisation de la journée internationale des Douanes, mérite d’être saluée.

« Bien souvent, du douanier l’on ne perçoit que les aspects négatifs tenant à la confiscation des biens des paisibles citoyens ou à la taxation des marchandises qui renchérit leur prix d’achat. En vérité, la caricature doit céder la place à une observation plus fine du rôle de l’administration des douanes dans les pays » a-t-il noté.

A travers le thème de cette année qui est : » l’analyse des données au service de la gestion efficace des frontières », les administrations des douanes sont invitées à poursuivre leurs efforts de collecte et d’exploitation des données pour la conduite de leurs missions au service de leurs pays respectifs. A cet égard, le ministre des Finances M. Massoudou Hassoumi a confié que l’Etat du Niger, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, donne à l’administration des douanes les moyens de développer ses outils et de les hisser progressivement aux standards mondiaux.

Il a par ailleurs précisé que les récents chantiers de migration de Sydonia++ vers Sydonia World et d’interconnexion des sites informatiques locaux au site central sont un formidable exemple d’efforts fournis par l’Etat, en dépit de la modestie de ses moyens.

En outre, M. Massoudou Hassoumi a rappelé que dans le message à la Nation délivré à l’occasion du dernier anniversaire de la proclamation de la République, le Président de la République SE Mahamadou Issoufou, s’est appesanti sur le programme de réforme et de modernisation de la Douane. Cette modernisation vise notamment le renforcement de la base des données aux fins d’une meilleure manière de travailler sous réserve bien entendu, de la bonne utilisation des données collectées a-t-il mentionné.

Selon lui les initiatives prises rejoignent parfaitement le mot d’ordre de l’OMD. « C’est dire que le Niger peut ne pas être en marge, ni en retard, par rapport aux autres nations dans les actions de modernisation de son administration douanière. Bien évidemment, pour cela soit, il est indispensable que le facteur humain soit au rendez-vous. Et c’est en cela que j’exhorte les responsables de la douane à améliorer la gouvernance des services en vue de nous permettre d’atteindre pleinement cet objectif » a souligné le ministre des Finances.

C’est pourquoi il a rassuré que l’administration douanière pourra compter sur le soutien indéfectible du gouvernement afin d’atteindre son objectif. M. Massoudou Hassoumi a, enfin exprimé sa disponibilité à déployer toute l’énergie nécessaire afin de trouver les moyens d’accompagnement de la modernisation et de l’amélioration des performances de la Douane.