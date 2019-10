Message Du Président De La République Au Président Élu De La Tunisie : Le Chef De L’Etat Félicite SEM Kais Saïed Pour Son Élection À La Magistrature Suprême Politique…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE Issoufou Mahamadou, a adressé hier un message de félicitation à SEM Kais Saïed, pour son élection à la tête de la République de Tunisie. Le message du Chef de l’Etat est libellé ainsi qu’il suit :

«Le peuple tunisien vient de vous porter à la magistrature suprême de votre pays, comme le confirment les résultats de l’élection présidentielle du 13 octobre 2019. Je tiens à vous adresser les plus vives félicitations du Niger et de son peuple, et à saluer les institutions tunisiennes pour le succès enregistré dans l’organisation de cette consultation, qui conforte la réputation de stabilité, de patriotisme et de maturité politique de votre peuple.

Je saisi cette occasion pour vous réaffirmer ma volonté de travailler avec vous pour approfondir d’avantage la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines d’intérêt commun, y compris sur les questions d’intérêt régional et global, où les décisions de nos gouvernements seront décisives, en leur qualité de nouveaux membres africains du Conseil de Sécurité des Nations Unies ».