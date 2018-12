Message du Président en exercice de la Conférence des Chefs d’États du G5 Sahel, SE Issoufou Mahamadou, à l’occasion de la commémoration de la création du G5 Sahel

Populations de l’espace G5 Sahel, Partenaires et amis du Sahel, ce 19 décembre 2018, nous célébrons la journée du G5 Sahel, en commémoration de la signature le 19 Décembre 2014, de la convention portant création du G5 Sahel par cinq Etats Sahéliens à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Nos cinq pays ont entamé depuis cette date, une œuvre courageuse de mutualisation des efforts de développement et de sécurité afin de favoriser l’avènement rapide d’une ère de progrès global, de prospérité partagée, dans un espace G5 Sahel totalement pacifié.

En quatre ans, nous avons accompli des progrès notables dont nous pouvons être fiers. Nos actions sont basées sur la Stratégie pour le Développement et la Sécurité que nos Etats ont élaborée et adoptée en 2016 et qui constitue désormais le cadre de référence de la gouvernance de notre espace sous régional.

En matière de sécurité, la Force Conjointe du G5 Sahel monte graduellement en puissance. Désormais, nos cinq armées luttent ensemble pour neutraliser les groupes terroristes et autres acteurs de la criminalité transfrontalière, démanteler leurs circuits d’approvisionnement et surtout, rassurer les populations vivant dans les zones affectées. Ce travail périlleux mais indispensable va se poursuivre sans relâche. Nos soldats courageux méritent nos encouragements et notre reconnaissance pour leur dévouement.

L’année 2018 constitue à bien des égards, une année charnière pour le G5 Sahel. En effet, en réussissant coup sur coup à crédibiliser son plan d’action tant sur le volet sécuritaire, avec la Conférence internationale de haut niveau sur le Sahel tenue le 23 février 2018 à Bruxelles, que sur l’autre volet, celui du développement, à travers la forte mobilisation des partenaires et amis du G5 Sahel réunis le 6 Décembre 2018 à Nouakchott afin d’appuyer notre Programme d’investissements prioritaires (PIP), notre organisation a incontestablement gagné en crédibilité. En effet les engagements financiers des partenaires couvrent largement les besoins exprimés pour ces deux volets.

Il faut à présent rendre effectif ces engagements financiers. Les instances du G5 Sahel y travaillent et s’activent, à structurer la coordination de la mise en œuvre de l’appui à la Force Conjointe et au PIP à travers des mécanismes adaptés et à renforcer le Secrétariat Permanent pour plus d’efficacité.

Populations de l’espace G5 Sahel,

Face aux innombrables défis auxquels les pays du G5 Sahel sont confrontés, sachez que nous sommes, mes pairs et moi-même, en état d’alerte permanent et conscients de l’impérieuse urgence d’agir davantage et vite afin de transformer toutes ces promesses en réalisations palpables. Vous nous attendez au rendez-vous du concret, nous nous employons avec détermination pour répondre très rapidement présents.

Dès 2019, un programme de développement d’urgence (PDU), extrait du programme d’investissements prioritaires, sera mis en œuvre dans sa globalité en partenariat avec l’Alliance Sahel et concernera les zones frontalières de nos Etats les plus fragiles. Il couvrira les 4 axes d’intervention de notre organisation : la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, et l’axe résilience et développement humain. C’est ici l’occasion de remercier tous les nombreux partenaires et amis du Sahel pour leur manifestation de solidarité.

Le chemin parcouru en quatre ans d’existence est encourageant, le G5 Sahel constitue dorénavant une communauté de destin reconnue mondialement comme un instrument crédible au service de la sécurité et du développement. Les années qui viennent seront celles des réalisations concrètes pour transformer positivement le visage du Sahel et offrir des lendemains meilleurs à toutes nos populations sans exclusive.

Par SE Issoufou Mahamadou Président en exercice de la Conférence des Chefs d’États du G5 Sahel