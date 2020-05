Messages de sensibilisation de l’USN, l’UENUN et de la commission des Affaires Féminines de l’UENUN : les trois structures invitent les élèves et étudiants au respect strict des gestes barrières







Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, l’Union des Scolaires Nigériens (USN), l’Union des Etudiants Nigériens à l’Université de Niamey (UENUN) et la Commission des Affaires Féminines de l’UENUN ont respectivement rendu public, jeudi 30 avril 2019, au centre de presse du Palais de Congrès de Niamey, un message de sensibilisation concernant tous les élèves et étudiants du Niger ainsi que l’ensemble de la population.

Dans les trois messages respectivement lus par le Secrétaire général du l’USN, M. Ider Algabit ; le Secrétaire général de l’UENUN, M. Omar Albadé et la déléguée générale de la Commission des Affaires Féminines de l’UENUN, Mlle Maman Chitou Mariama, les représentants des scolaires nigériens appellent l’ensemble de la population en général et les élèves et étudiants du Niger en particulier au respect strict des gestes barrières qui constituent le moyen le plus efficace pour la prévention de la pandémie du COVID-19.

Dans son message, le Secrétaire général de l’Union des Scolaires Nigériens, M. Ider Algabit a précisé que le monde entier est en proie à une pandémie provoquée par le COVID-19 depuis le mois de décembre 2019. A cette date, a dit M. Ider Algabit «il n’existe ni traitement ni vaccin contre cette pandémie qui a déjà causé la mort de plus de 200.000 personnes dont plus d’une trentaine au Niger. La seule arme pour la combattre, c’est la prévention. C’est pourquoi, le respect des gestes barrières comme le lavage des mains à l’eau et au savon ou au gel hydro-alcoolique, le port du masque, la distanciation physique d’au moins un mètre, s’impose à tous pour préserver notre santé et celle des autres».

Quant au Secrétaire général de l’UENUN, il a fait remarquer que le monde vit l’une des grandes pandémies de son histoire. Cette pandémie pernicieuse est une tragédie pour l’humanité tout entière. «Cette crise qui est à la fois sanitaire, économique et sociale nous interpelle en tant que jeunesse estudiantine. Elle nous appelle à plus d’action, à plus d’engagement pour la combattre», a relevé M. Omar Albadé.

Pour sa part, la déléguée générale de la Commission des Affaires Féminines de l’UENUN, Mlle Maman Chitou Mariama a demandé à ses camarades de s’assurer que dans leurs sphères d’influence, tous les gestes barrières sont respectés. Elle a par ailleurs invité ses camarades à éviter les lieux de rassemblement comme les mariages, les baptêmes et autres foyandi. «En respectant toutes ces mesures, nous contribuons sans nul doute à la lutte contre le COVID-19», a conclu Mlle Maman Chitou Mariama.

Par Hassane Daouda(ONEP)