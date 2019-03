Ministère de la santé publique : Campagne nationale de vaccination contre la Méningite à Miningocoque A au Niger !!!

Pour rappel la méningite est une maladie infectieuse très contagieuse due aux Méningocoques A, C , W135 , X ect…

Cette maladie sévie dans toute la zone allant de l’Afrique centrale en passant par l’Afrique de l’Ouest jusqu’à l’Éthiopie, environ 48 pays se retrouvent dans cette zone dont le NIGER et les autres pays du Sahel.

Les pays du Sahel se trouvent en plein milieu de cette zone appelée CEINTURE DE LAPEYSONNIE, LAPEYSONNIE est un chercheur français qui a décrit cette bande comme une zone de pauvreté dont chaque année des cas de méningite survient dans ces pays dont celle à Méningocoque A faisant beaucoup des cas de décès.



Des études ont démontré que chaque 10 à 20 ans, des flambées d’épidémies de méningite A surviennent dans ces pays et font des ravages surtout chez les enfants de 1 à 7 ans.



Comme vous le savez la dernière campagne nationale contre la méningite A à eu lieu en 2010/2011 soit environ 10 ans , cela à amener le gouvernement de la 7ème république avec à sa tête Elh Issoufou Mahamadou président de la république chef de l’état, en sa qualité de champion de vaccination que le conseil d’administration de GAVI ALLIANCE à bien voulu le consacré au vu des résultats enregistrés par son pays le Niger au cours de ces 5 dernières années .

Au cours de la conférence internationale d’ABU DHABI ( ÉMIRAT ARABES UNIS ) sur la vaccination en février 2019 , le Président de la république elhadj issoufou mahamadou a lancé un vibrant appel et a fait un important plaidoyer en faveur de GAVI ALLIANCE pour que ses partenaires continuent de l’accompagner dans la reconstitution des fonds pour la vaccination , ce qui permettra de renforcer les capacités des pays en voie de développement en général et en particulier son pays le Niger à vacciner tous les enfants cibles et les femmes .



C’est à cette occasion que le Président ISSOUFOU MAHAMADOU a demandé plus de fonds supplémentaires au nom de l équité vaccinal prôné par GAVI ALLIANCE afin de vacciné tous les enfants qui sont nés après la campagne nationale contre la méningite de 2010/2011 et ceux qui n’ont pas eu la chance d’être vaccinés durant cette période d’accompagner le Niger à faire des campagnes de rattrapage à tous ces enfants soit environ plus de 6 millions.

L’appel fut entendu et cette campagne nationale contre la méningite A a été lancé le 5 Mars dernier à SAGA, un quartier populaire de Niamey par le ministre de la santé publique Dr Illiassou Mainassara accompagné par la représentante de l’OMS, le gouverneur de Niamey, les représentants du GAVI ALLIANCE, de l’UNICEF et ROTARY INTERNATIONAL ainsi que d’autres partenaires du système des nations unies.



Le coût de cette campagne est d’environ 5 milliards de f CFA fiancée particulièrement par GAVI ALLIANCE, l ETAT du Niger et d’autres partenaires comme l’OMS, l’UNICEF et ROTARY INTERNATIONAL .



Elle va couvrir toute la cible soit plus de 6 millions d’enfants de 1 à 7 ans.



L’implication du premier ministre chef du gouvernement son excellence BRIGI RAFINI a été également primordial pour la réalisation et le démarrage effective de cette campagne d’après un partenaire technique et financier qui a été reçu en audience par le PM en présence du Ministre de la santé publique lors du processus du lancement.



C’est le lieu de félicité et remercié le Président de la république Elhadj Issoufou Mahamadou pour son leadership, sa clairvoyance et sa disponibilité à améliorer la santé de la population nigérienne à travers toutes ces bonnes œuvres qui vont directement à cette population, ce qui l’a valu d’ailleurs le sacre du champion de la vaccination dont le Ministre de la santé publique n’a pas manqué de rappeler les différents critères qui ont permis ce choix de GAVI ALLIANCE.

Par Souleymane Bako (Tamtam Info News)