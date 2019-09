MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE: les inspections continuent et le nettoyage du système des soins s’accélère…

Au ministère de la santé publique, les inspections des services des soins de santé se poursuivent sur toute l’étendue du territoire national.

Les résultats issues des inspections du mois d’août 2019 viennent d’être publiés avec des mises à DEMEURE ( avertissement) pour certains cabinets et des FERMETURES pour d’autres .

Parmi les cabinets privés dont la fermeture a été prononcée dans l’immédiat on peut citer : 1. CABINET MÉDICAL HEALTH HOUSE situé au quartier BOBIEL Niamey, ouvert et exploité illégalement par un agent fonctionnaire de l’état en activité et en service à l’hôpital national de Niamey.

2.CABINET MEDICAL ROUTE TILLABERY, situé sur la route de tillabery, ouvert et exploité illegalement par un agent de santé libéral avec exercice illégal d’examen anatomopathologique dont le cabinet n’est pas agréé .

3. CABINET MÉDICAL GAMADADI situé au quartier BANIFANDOU Niamey, ouvert et exploité illegalement par un agent fonctionnaire de l’état en activité.

4.CABINET DES SOINS INFIRMIERS AMANA, situé au quartier Bobiel Niamey , ce cabinet des soins est géré par un agent non qualifié.

5. BLOC OPÉRATOIRE DU CABINET MÉDICAL HAROBANDA, selon les textes en vigueur le cabinet médical a pour vocation de centre de TRI et des SOINS sans intervention chirurgicale , par conséquent l’ exploitation d’un bloc OPÉRATOIRE est illégal.

6. CABINET MÉDICAL AL-OUMA , situé au quartier Bobiel Niamey, ce cabinet est géré par un agent non qualifié.

Tous ces six ( 6 ) CABINETS cités ci-dessus ont été intimés de fermer dans l’immédiat et se conformer d’abord à la réglementation en vigueur avant leur réouverture faute de quoi la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.

Il vous souviendra il ya 2 à 3 mois environ qu’une femme enceinte admise dans un centre de santé publique dont un complice d’un de ces cabinets a eu l’audace de réorienter cette bonne dame dans un de ces cabinets privés, a perdu totalement son utérus qui a été déchiqueté par le fait de cette escroquerie qui sévit dans certaines formations sanitaires publiques en corrélation avec certaines cliniques ou cabinets privés qui dans la plupart des cas exercent illégalement.

Cette ‘affaire a fait la UNE des réseaux sociaux, ce qui a amené le Ministre de la santé publique à suspendre la complice qui était une sage-femme en exercice à la maternité du district sanitaire de Gaweye. L’ état a pris en charge cette dame afin de lui apporter des soins appropriés.

Le gynécologue qui a commis cette forfaiture dans un de ces cabinets de malheur et des malfaiteurs comme il est non agréé est toujours recherché et continue à courir , il court encore, heureusement qu’il ya un jugement dernier, ce jour il ne pourra plus courir et sera rattrapé par sa cupidité.

Nous pensons que ces inspections doivent continuer et doivent même être renforcées .

Nous avons appris que depuis la sortie de dernier rapport d’inspection, certains responsables de ces cabinets privés fermés sont entrain de faire des mains et des pieds et frappaient toutes les portes pour la réouverture illegale de leur boutique.

Nous encourageons et félicitatons les inspecteurs des services d’inspection du ministère de la santé publique ainsi que le ministre a ne pas céder à la pression. Il y va de l’intérêt de la santé de notre laborieuse population.

Cette santé dont le président de la république chef de l etat elhadj issoufou Mahamadou a fait de celle-ci une de ses priorités qui est contenue dans son programme de renaissance du Niger.

L’ avènement de la 7e république a permis de révolutionner tous les secteurs aujourd’hui , dont celui de la santé qui attire l’attention particulière du président de la république et pour preuves tous ces investissements et ces grands projets et chantiers de santé qui sont entrain de se réaliser au Niger.

Par Djibril (Contributeur Web)