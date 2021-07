Ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions. Monsieur Zada Mahamadou: « Le bilan des 100 jours, en ce qui concerne notre secteur, peut être qualifié d’appréciable même s’il reste encore à faire ».

Monsieur le Ministre, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum célèbre, le 12 juillet prochain, ses 100 premiers jours à la tête de notre pays. Quel bilan d’étape peut-on faire au niveau de votre département ministériel?

A l’entame de notre mission, nous avons, comme c’est la règle, pris contact avec tous les responsables et les autres catégories du personnel de l’administration centrale et des différentes structures sous tutelle. Ces rencontres nous ont permis de faire le point sur les missions assignées aux uns et aux autres et de dégager des axes d’orientation. Ces domaines, faut-il le rappeler, sont relatifs à la liberté de la presse à travers l’amélioration de l’environnement professionnel et juridique du secteur des médias; à la modernisation des organes de presse publics ; à la suppression des zones d’ombre TV/Radio et à la finalisation de l’installation de la TNT; et sans oublier, la couverture en infrastructures et services d’information du territoire national.

Comme vous pouvez le constater, le chantier est vaste. Des actions ont certes été entreprises ces dernières années mais, nous nous attachons à les poursuivre et à les parachever. L’un dans l’autre, le bilan des 100 jours, en ce qui concerne notre secteur, peut être qualifié d’appréciable même s’il reste encore à faire.

Monsieur le Ministre, comment se porte la presse nigérienne?

La presse nigérienne, à notre humble avis, n’est pas à plaindre. En effet, comme vous le savez, les délits par voie de presse ont été dépénalisés et notre pays est un des premiers, au plus haut sommet, à avoir signé la Déclaration de la Table de la Montagne. Au titre du classement annuel établi par Reporters Sans Frontières (RSF), nous avons, ces dix dernières années, accompli des progrès substantiels puisque nous sommes passés du 139ème rang mondial en 2009 au 59è rang en 2021.Nous avons même surclassé certains pays qui étaient pourtant cités en exemple dans ce domaine.

Pour consolider les acquis et poursuivre dans cettelancée, nous allons faire renforcer les capacités des hommes des médias aux plans de l’éthique et de la déontologie car, vous le savez, c’est précisément à ce niveau que le bât blesse chez certains de vos confrères. Enfin, nous travaillons à finaliser les conditions nécessaires à la signature, dans les plus brefs délais, de la Convention Collective de la Presse.

Monsieur le Ministre, parlez-nous de la TNT. Oùen sommes-nous?

Dans la perspective du lancement officiel de la diffusion en TNT, une équipe projet chargée de la finalisation du projet TNT en cours, est à pied d’œuvre pour l’évaluation; elle est chargée de faire l’état des lieux du processus d’installation des équipements de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et du parachèvement des installations prévues à cet effet. En ce qui concerne les studios de production radio et TV (ORTN) à Niamey, leur installation est presque achevée. Tous les studios et toutes les régies à installer à la Maison de la Télévision. Au niveau des Stations Régionales, l’installation a démarré par Tillabéry et Dosso. La mise en place des nouveaux centres TNT, elle, a débuté par Makalondi et suit son cours. L’appropriation de la technologie liée au «car dix (10) caméras haute définition (HD)»par les agents de l’ORTN est également en cours à travers des séances de formation. Quant à la formation sur le Multiplex à capacité extensible (Décodeur TNT Niger qui héberge actuellement une quinzaine de chaines publiques et privées) sis au PK 5Lazaret, à Niamey, elle a été bouclée. La fin de la diffusion analogique est envisagée dans les meilleurs délais et nos équipes, à travers notamment l’Agence Nigérienne de Diffusion (AND), travaillent d’arrache-pied à l’atteinte de cet objectif essentiel qui nous permettra d’aboutir à la finalisation de la TN