MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DEVANT LES DÉPUTÉS

De l’interpellation du ministre, Dr Illiassou, par le député, Lamido, l’on peut retenir :

– que la République est vidée de tout son sens car les textes la régissant sont systématiquement violés avec la complicité de ceux qui sont censés les protéger ; » la loi ne permet à aucun médecin d’être à la fois au public et au privé » pourtant on retrouve plus les médecins du public dans les privés que dans les établissements publics;

– la concentration exagérée du personnel de santé (médecins, infirmières/infirmiers, etc.) à niamey alors que des régions comme Diffa n’ont droit pas à grand chose;



– les injonctions politiques, le trafic d’influence sont, entre autres, à la base du non respect des textes régissant les fonctions sanitaires ce qui explique le dysfonctionnement qui a pris en otage les services publiques de la santé et son administration;

– le ministre de la santé a été franc, direct et sincère à travers ses réponses aux questions et a marqué son engagement à prendre en charge les problèmes qui plombent le secteur de la santé s’il a les coudées franches;

– plusieurs intervenants – députés n’ont pas cerné la complexité de la question et ont parlé avec leur coeur ;

– heureusement, il y a quelques rares députés qui méritent d’être appelés honorables députés, comme, M. Lamido, auteur de l’interpellation, qui, dans sa réaction après les réponses du ministre, a, magistralement, enseigné ses collègues sur ce que doit être un député il a proposé la formation d’une commission parlementaire avec comme membres les anciens ministres de la santé pour cerner toutes les dimensions de la question et ainsi permettre à l’AN d’agir en connaissance de cause pour aider les parties à trouver une solution pour l’intérêt des populations ; aussi, l’honorable, Lamido, attirait -il l’attention du gouvenement à ne pas vider le statut général de la fonction publique de son sens avec cette cascade de statuts autonomes et particuliers ;

– enfin, la disparité entre Niamey surtout et les autres régions est révoltante au point où la République n’a aucun sens.