Ministre Porte-Parole du Gouvernement: Un membre totalement absent !!!

Le Programme de la Renaissance Acte 2 se base sur des actions concrètes mises en œuvre par un gouvernement composé d’une quarantaine de départements ministériels (pléthorique pour certains) ; chacun avec un cahier de charge clair sur la base des orientations dudit programme. Certains, malgré la pénurie des moyens, tentent de remplir leur mission. Néanmoins pour la plupart il n’est pas le cas.

Il existe des ministres qui se contentent tout simplement d’occuper les fauteuils ministériels sans pour autant porter véritablement à cœur les objectifs du programme de la renaissance acte 2 sur la base duquel ils ont pourtant été sélectionnés en vue d’accompagner le Président de la République Issoufou Mahamadou. Récemment, dans une de nos précédentes parutions, nous vous faisions cas du ministère de la ville et de la salubrité urbaine dont l’occupant est président d’une formation politique de la place. Aujourd’hui, nous nous intéressons au Ministre Porte-Parole du gouvernement.

Lui, il est membre de la formation politique (PNDS TARAYYA) qui a porté par deux fois le Président Issoufou à la tête du Niger. Ce ministre, s’il essaye temps bien que mal de porter et/ou d’atteindre les objectifs assignés à son département ministériel aspect renaissance culturelle, ne joue véritablement pas son rôle de porte-parole du gouvernement. Depuis qu’il a été nommé, en dehors de quelques sorties médiatiques sporadiques, le Ministre Assoumana Mallam Issa, porte-parole du gouvernement a simplement brillé par son absence dans la communication gouvernementale.

Du fait qu’il ne joue pas son rôle, un vide s’est installé et les résultats sont connus et surtout maigres en termes de défense et de promotion des acquis de la gouvernance actuelle.

On a l’impression que chaque ministre est porte-parole du gouvernement, ou porte-parole de sa propre image.

Comme si, chacun de son côtéprotège (ou se préserve pour son avenir mais sans le PNDS) ses intérêtsindividuels et mesquins au détriment des efforts d’une équipe qui bosse sur un plan en vue d’améliorer les conditions de vies des populations et d’insuffler un dynamisme dans le développementprésent de notre pays. Aussi, tout cela, pour que les nigériens connaissent véritablement ce qui est en train d’être faits par le Président actuel et qu’il ne faille pas l’après-mandat pour qu’ils apprennent la façon dont M. Issoufou s’est appliqué pour rendre le Niger meilleur en prenant en compte les enjeux du moment, de la globalisation, de la sécurité et de la précarité !

Un ministre comme l’était Ben Omar pour Tandja en épousant ses idéaux et en défendant ‘’bec et ongles’’ parce que luimême y croyait !

M. Assoumana Mallam Issa porte-il profondément les idéaux de la renaissance et du Président Issoufou, ou bien simplement un masque pour arriver à bon port ? L’image du gouvernement censée être mise en avant et défendue est carrément reléguée en second rang. C’est certainement ce qui explique une certaine incohérence dans la communication gouvernementale constatée assez souvent puisque celui à qui ce rôle est dévolu ne le joue pas intentionnellement ou par pure méconnais sance. Dans un gouvernement, chaque ministre ne doit et ne peut pas être porte-parole, sinon pourquoi attribuer à un ministre cette charge ?

Un porte-parole de gouvernement est une personne dont la fonction est celle de porter véritablement et sans ambages avec arguments concrets la parole pour le compte d’un gouvernement, ce qui consiste à s’exprimer sur lespresses et tous les canaux susceptibles de faire entendre et de faire comprendre les actions menées et les efforts consentis, et donc à l’opinion publique, la position et l’opinion de ce gouvernement sur certains sujets, les plus sensibles étant réservés au Chef du Gouvernement et à retranscrire et transmettre la teneur des réunions gouvernementales.

Certes, ce n’est toujours pas sa fonction spécifique étant membre du gouvernement, mais le Ministre Assoumana Mallam Issa doit encoreêtre plus présent dans son rôle de porte-parole de son gouvernement. Quelle que soit la réussite des actions du gouvernement, si celles-ci ne sont pas portées à la connaissance du public, cela se résume à nerien faire ! Le gouvernement agit en faveur du bien-être de la population, il doit donc rendre compte de façon harmonieuse aux citoyens ses actions afin d’éviter la désinformation.

Ces quelques lignes visent surtout à interpeller le ministre porte-parole du gouvernement à se ressaisir et jouer vé- ritablement son rôle. Il ne doit pas se complaire simplement dans son rôle juste de ministre de la renaissance culturelle. Sinon le Chef du Gouvernement doit lui retirer cette seconde casquette car désormais, le monde évolue et se plie aux exigences de la guerre de communication. C’est un maillon indispensable pour la réussite du Programme de la Renaissance Acte 2 du Président de la République car celui-ci se déploie jour et nuit pour honorer l’engagement pris envers les citoyens.

Il revient donc au Chef du Gouvernement, le Premier ministre de veiller à ce que chaque membre de son gouvernement remplisse convenablement son cahier de charge. Il ne doit y avoir de la place que pour ceux qui sont prêts à œuvrer pour le développement de ce pays !