Ministres ou simplement chefs de partis politiques ?

Il est vrai que le poste de ministre est une fonction éminemment politique, car un ministre est là pour exécuter la politique générale du gouvernement auquel il appartient. Qu’il appartienne déjà à une formation politique donnée ou qu’il soit issu de la société civile, une fois nommé, le ministre devient politique ipso facto. Cependant, une fois nommé, le ministre devrait tracer une ligne de démarcation claire et nette entre ses fonctions ministérielles qui le mettent au service exclusif de la nation et ses responsabilités partisanes.

Or chez nous, depuis un certain temps, l’on observe un fait nouveau dans la vie politique nationale : les chefs de partis politiques membres de la mouvance présidentielle actuelle occupe tous des fonctions ministérielles, à part le MNSD qui vient de rejoindre la barque de la renaissance récemment.

En effet, jamais auparavant, au Niger, un gouvernement n’avait réuni autant de chefs de partis politiques au sein de son équipe que sous le régime de la renaissance. Pourtant, avant d’entrer dans le gouvernement, tous ces différents chefs de partis politiques avaient été déjà élus députés à l’occasion des électives lé- gislatives de mars 2016. Et lorsqu’il avait été question de la formation du gouvernement au lendemain de la prestation de serment du Président de la République pour un second mandat, ils se précipitè- rent tous pour se proposer ministres dans le nouveau gouvernement de Brigi Rafini.

A ce sujet, on raconte même une anecdote concernant un chef de parti qui n’aurait proposé qu’un seul nom – le sien, bien entendu – sur la liste des cinq noms que son parti devait communiquer à l’exécutif pour la nomination des membres du gouvernement, de peur que le nom d’un autre parmi ses lieutenants ne fût retenu ! Tous ces chefs de partis avaient préféré rejoindre le gouvernement plutôt que le parlement, complètement déserté par les ténors de la majorité, faisant ainsi de la majorité parlementaire actuelle une majorité godillot.

Les raisons de ce choix sont simples à deviner : il n’y a pas assez de prébendes au parlement pour entretenir le train de vie de ces chefs de partis qui ont besoin d’énormément de ressources pour cela. Alors, le seul endroit susceptible de répondre aux besoins de ces leaders politiques serait le gouvernement où les postes ministériels pourraient être sources de rentes politiques pour entretenir partisans et autres courtisans qui envahissent souvent les cabinets de leurs chefs politiques !

Ces ministres chefs de partis sont ainsi plus occupés à recevoir à longueur de journée dans leurs cabinets partisans et courtisans, pendant que les dossiers brûlants du pays restent en souffrance entre les mains de leurs collaborateurs qui ont toutes les peines du monde pour les rencontrer. Pire, ces chefs de partis ministres ont tendance à peindre de leur couleur partisane certains postesclés au sein du ministère, bien souvent au détriment des cadres et agents desdits ministères !

La conséquence naturelle, c’est que notre administration publique, dont les ministres sont censés en donner l’impulsion, pâtit énormé- ment de ces dysfonctionnements criards qui annihilent tout effort d’efficacité dans la gestion. Or, si l’on veut retrouver l’efficacité dans l’action administrative, il faudra, à tout prix, repenser ce système de cooptation de chefs de partis en ministres. A un moment où on aspire à dépolitiser l’administration afin de lui redonner sa qualité de neutralité, un principe sacrosaint, il est urgent de mettre fin à cette pratique ô combien néfaste à une bonne gouvernance administrative.

On comprend que cela soit difficile dans la pratique, car notre système politique fondé sur le principe du partage des postes politiques ne prédispose guère à une meilleure efficacité de l’action administrative. Nous l’avions toujours écrit dans ces mêmes colonnes, le Niger contemporain souffre énormément d’une conception rentière de la politique qui ôte tout esprit civique ou patriotique aux premiers serviteurs de l’Etat. Tant qu’on ne se départira pas d’une telle vision vénale des choses, les grandes idées et valeurs seront toujours reléguées au second plan.

On en est aujourd’hui là, avec ces chefs de partis politiques qui semblent avoir pris en otage les ministères de la nation pour en faire des outils de leur accomplissement personnel, de celui de leurs poches ou enfin de celui de leurs militants !

Le premier magistrat du pays, à savoir le PR, devrait plancher sur cette problématique cruciale entre adéquation des fonctions ministérielles et responsabilités partisanes !