MISE EN OEUVRE DU PROJET SWEED : Aspect renforcement de la qualité de l enseignement dans le domaine de la santé publique au Niger

Le projet SWEED est une initiative du Président de la république du Niger Issoufou Mahamadou , qu’ il a négocié et obtenu le financement des centaines de milliards auprès de la banque mondiale afin d’aider les pays du Sahel notamment : le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Burkina Fasso et bientôt le Benin qui a fait la demande d’intégrer ce projet à lors de la dernière réunion du comité régional de pilotage tenu à Bamako fin 2017.

Le projet SWEED a pour principal objectif la capture des dividendes démographiques au Sahel à travers la scolarisation de la jeune fille, l’autonomisation des femmes par la création des activités génératrices des revenues et l’accessibilité à des services de santé de la reproduction de qualité, c’est d’ailleurs dans ce cadre que la 1ere Dame Dr Lalla Malika Issoufou présidente de la fondation TATALI Iyali à animé un imposant SIDE EVENT le 26 septembre 2018 à New-York en présence des 22 premières Dames d’Afrique et d’autres pays ainsi que d’éminentes personnalités Africaines et celles des autres continents.

On note à ce SIDE évent, la présence de la secrétaire générale adjointe des nations unies Amina Mohamed, le directeur général de l’OMS, le président de la commission de la CEDEAO, la directrice exécutive du FNUAP et autres responsables du système des nations unies.

En ce qui concerne la santé de la reproduction le Niger a mis l’accent dans le cadre du SWEED sur la mise à niveau de la chaîne d’approvisionnement en produits SR, le renforcement des capacités du LANSPEX, et l’amélioration de la qualité de la formation des agents de santé en général et en particulier les sages-femmes, les infirmiers…., c’est d’ailleurs dans ce cadre que l’ENSP de Niamey Damouré Zika à été retenue comme centre régional d’excellence en matière de formation des agents de SANTÉ Africains suite à une évaluation sous régionale effectuée par des experts internationaux.

Donc l’ENSP de Niamey Damouré Zika va accueillir à partir de la rentrée d’octobre 2018 en plus des étudiants nigériens qui sont admis au test d’entrée habituel, des étudiants boursiers SWEED de plusieurs nationalités des pays du Sahel et autres pays sélectionné à partir d’un test sous régional sur la base des critères objectivement définis .

Dans ce cadre l’ENSP de Niamey avec l’appui de la HALCIA et du HAUT COMMISSARIAT À LA MODERNISATION DE L’ÉTAT a organisé un test national de sélection dans toutes les filières , il faut rappeler que ce test à été sélectif et à permis de sélectionner des meilleurs candidats et méritants .

A l’issu de ce test Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire, ce qui a donné les résultats suivants:

– ASB (direct avec BEPC ), sur 580 candidats autorisés à se présenter seuls 37 sont admis et la note varie de 10/20 à 14/20.

– sagefemme diplômé d’état avec BAC , sur 175 candidatures , 18 sont admises avec des notes comprise entre 10/20 et 14,5/20.

– infirmier diplômé d’état avec BAC , sur 337 candidatures , 20 sont admis avec des notes entre 10/20 a 12,6/20.

– licence biologie médicale, sur 83 candidats, 11 sont admis .

-:technicien de développement social , sur 36 candidats , 8 sont admis.

la vision des chefs d’états Africains est de disposé des cadres de santé bien formé, de qualité et compétitif sur le plan national et international.

Une motion spéciale à été faite au président de la république issoufou mahamadou lors de la dernière réunion du comité régional de pilotage du SWEED tenu à BAMAKO par tous les ministres des 6 pays membres , ils ont également décidé à l’unanimité à travers une résolution de transférer le bureau de coordination ( secrétariat permanent )régional du SWEED à Niamey capitale du Niger, ce bureau se trouve actuellement au Sénégal qui d’ailleurs n’est pas un pays membre du SWEED.

Qui dit que la renaissance n’est pas en marche au Niger.