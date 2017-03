Mise en place du Réseau des Étudiants Nigériens de France (RENi-F). Le Samedi 18 Mars 2017, s’est tenue la première édition de la journée de l’étudiant Nigérien de France, organisée par le CoNiF à Paris. Cette édition porte sur la thématique : « L’étudiant, fleuron du développement du Niger ».

L’objectif de cette rencontre était d’analyser la situation d’étudiant nigérien en France, de prospecter les ressources disponibles afin d’accompagner les initiatives étudiantes. Trois interventions – suivies de discussions chacune – ont marqué cette rencontre.

Tout d’abord, le vice-président chargé du conseil scientifique et de l’expertise a effectué l’exposé de la situation de l’étudiant nigérien en France. Et la pluralité des associations étudiantes en France ainsi que la volonté de ceux-ci de se rejoindre et de travailler main dans la main montre la nécessité d’un réseau fédérateur des étudiants nigériens.

Ensuite il a présenté et explicité le fonctionnement de la structure (RENi-F) – qui est sur le point d’être mise en place. Il s’agit d’une plateforme réunissant toutes les organisations des étudiants nigériens de France (associations, collectifs, syndicats, unions, mouvements, clubs ou groupements….).

Ensuite s’en est suivit l’intervention de la représentante du Campus France Paris. Son intervention a porté sur les dispositifs d’accompagnement des étudiants internationaux ayant effectués leurs études en France – particulièrement les étudiants entrepreneurs.

Enfin, la troisième présentation est portée sur le projet l’association ICON (Initiative pour un Co développement avec le Niger). A ce niveau, le président de cette association s’est attelé à montrer le projet ValCoDiN (Valorisation des Compétences de la Diaspora Nigérienne).

L’idée consiste à créer une synergie entre les différentes expertises de la diaspora nigérienne notamment sur les aspects du Co développement, de la valorisation et de transfère de compétence ainsi que des actions de contribution au développement socio-économique du Niger par l’entrepreneuriat. Cette journée était une occasion pour ICON de présenter sa vision et sa philosophie.

En plus de ces trois interventions et les discussions, une liste de volontaires a été lancée. Cela, pour identifier des volontaires qui vont siéger dans le comité permanent du RENi-F. Pour un besoin de dix personnes, nous avions recueillis 19 personnes plus une personne absente.

Ce qui fait 20 volontaires. En lieu et place des votes, les volontaires ont discuté entre eux et nous ont proposé des noms consensuels. C’est à l’issue de cette mise en place que la rencontre a pris fin.

Le CoNiF tient à remercier les différentes associations et les nigériens de la diaspora, nos partenaires (Campus France Paris), l’ambassade du Niger en France, pour leurs adhésions au programme du réseau des étudiants nigériens et leurs disponibilités manifestes pour accompagner ce programme.

Le CoNiF, c’est nous!

Vive le RENi-F

Vive le CoNiF

Vive le Niger