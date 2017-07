Mise en service de l’internet à haut débit 3G++ par Atlantique Telecom Niger : Assurer aux clients des offres innovantes à tarifs réduits

Le Ministre de Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, M. Sani Maigochi a présidé hier après-midi à l’hôtel Soluxe, le lancement de la commercialisation des services 3G++ par Atlantique Telecom Niger plus connu sous la marque Moov Niger pour ses clients. Cette initiative vise l’amélioration de l’accès à Internet pour les usagers des services internet, à travers la mise à leur disposition d’offres innovantes à tarifs réduits. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs officiels.

En lançant ces activités de commercialisation des services de la 3G++, le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, M. Sani Maigochi a estimé que l’avènement de la 3G++ contribue sans nul doute à la diversification de l’offre internet haut débit aux Nigériens et au développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication au Niger.

« La mise en service de la 3G++ par d’Atlantique Telecom Niger vient à un moment où les plus hautes autorités de notre pays affichent clairement leur ambition pour le développement accéléré des TIC à travers une amélioration significative des indicateurs du secteur », a déclaré le ministre Sani Maigochi avant de saluer les efforts d’Atlantique Telecom Niger pour les investissements considérables consentis dans le cadre la mise en service de la 3G++. Par ailleurs le ministre a rappelé les efforts du Gouvernement dans ce secteur, tout en invitant les opérateurs de télécommunication à accompagner notre pays dans l’atteinte de ses objectifs.

Auparavant, le directeur général d’Atlantique Telecom Niger, M. Abdellah El Aider a expliqué que la 3G++ est une évolution de la 3G+. Elle offre un débit plus performant allant jusqu’à 42 Mbps en download et 10 Mbps en upload. Les utilisateurs de l’internet comprennent aisément ces termes. Le téléchargement de données est donc plus performant et se fait à grande vitesse.

« Les objectifs de Moov Niger dans l’acquisition de l’internet 3G++ demeurent l’amélioration des conditions de vie et de travail des usagers de ses services internet, à travers la mise à disposition d’offres innovantes à tarifs réduits. En clair, avec l’internet 3G++ les abonnés de Moov Niger pourront entre autres: télécharger des fichiers lourds en quelques secondes effectuer des appels sur les réseaux sociaux, sans interruption, effectuer des appels vidéo, sans avoir besoin de la connexion internet, bénéficier d’une bonne qualité d’écoute stéréo et d’un confort de navigation optimale, effectuer toutes ses activités internet à moindre coût » a-t-il expliqué.

M. Abdellah El Aider a noté que le déploiement de l’internet 3G++ évoluera de façon progressive dans les localités de l’intérieur du pays. Selon lui, après, la première étape qui est celle de la ville de Niamey et ses environs, la Direction Services s’est attelée à proposer aux clients Moov Niger, des solutions d’accès Internet mobile, basées sur les technologies 3G++. Ces solutions permettront aux utilisateurs d’accéder à l’internet mobile en haut débit, en mobilité absolue selon l’évolution de la couverture avec des formules diversifiées.

Pour sa part, le DG de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes, a salué la progression remarquable de Moov Niger ces dernières due à son dynamisme, ajoutant que l’arrivée de la 3G++ est une aubaine pour les consommateurs, avant de demander aux services de télécommunication d’œuvrer dans l’amélioration de la qualité des services.