Mission de travail du ministre de la défense nationale dans la zone nord de la région de Tahoua : s’enquérir des conditions de vie et de travail des éléments de la zone de defense N°4

Le ministre de la Défense Nationale, Pr. Issoufou Katambé, accompagné par le Chef d’Etat Major adjoint des armées a entamé depuis, mardi dernier le 16 juin 2020, une tournée de travail dans la partie nord de la région de Tahoua touchée par la crise sécuritaire dans le but d’encourager, et de transmettre toutes les félicitations du chef suprême des armées le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou aux forces de défense et de sécurité qui opèrent dans cette zone.

Le ministre de la défense accompagné dans ce déplacement par le chef d’Etat-major adjoint des armées le Général Issa Ibrah Boulama, des directeurs centraux du ministère de la défense et du commandant de zone de defense N°4, le colonel Mohamed Toumba. Après les honneurs militaires, la délégation ministérielle a entamé la visite sur le terrain à destination de Talemcess et la zone d’accueil des réfugiés maliens d’Intikane.

Le ministre Issoufou Katambé a effectué plusieurs visites. Première étape de cette première journée c’est une piste d’atterrissage d’une longueur de 300 mètres et de 30 mètres de largeur réceptionné en 2015 située à quelques kilomètres de Talemcess, une infrastructure d’une importance capitale dans cette zone difficile d’accès par la voie terrestre. La zone d’accueil des réfugiés maliens qui a été victime d’une attaque par des bandits armées le 30 mai dernier a constitué la deuxième étape de cette visite. Au cours de cette visite le ministre de la défense Issoufou Katambé a échangé avec les réfugiés maliens, à qui il a transmis tout le soutien des plus hautes autorités de la 7ème république qui déploient d’énormes efforts pour la restauration de la quiétude sociale, de la paix et la sécurité partout au Niger.

La délégation ministérielle s’est rendue au niveau de la station de pompage d’Ekinawane endommagée par cette même attaque, dépannée par l’installation d’un nouveau groupe électrogène financé par l’UNHCR et son partenaire l’ONG ADKOUL. Le ministre de la défense a également mis à profit cette visite pour rencontrer les responsables militaires de l’opération dénommée chara qui sécurise la zone d’accueil des réfugiés, où il les a encouragés et transmis les salutations du Chef suprême des armées, le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou.

De retour à Talemcess la délégation s’est rendue au poste militaire de reconnaissance pour une visite du camp pour s’enquérir des conditions de vie et de travail des éléments en poste. Au cours des rassemblements à la place d’armes le ministre de la Défense Nationale s’est adressé à la troupe en ces termes : «c’est tout un programme que nous avons pour venir vous transmettre les encouragements de Son Excellence le Président de la République Issoufou Mahamadou qui a pris toutes les dispositions pour vous mettre dans les conditions de travail les meilleures pour que vous puissiez mener à bien votre tâche» a-t-il conclu. Quant au Chef d’Etat-major des armées adjoint, il a transmis toutes les félicitations et les encouragements de la hiérarchie militaire aux troupes du 44ème bataillon inter armes de Tillia et du poste de Talemcess, avant de rappeler les consignes de sécurité et de bonne conduite ayant toujours caractérisé l’armée nigérienne.

Par Abdou Abdourahmane, ONEP Tahoua