Mme BETY Aichatou Habibou Oumani VP OFT, Responsable de mobilisation des femmes DNC

Mme Bety Aichatou Habibou Oumani (présidente de la mobilisation des femmes au sein du directoire de campagne PNDS-Tarayya)

Le Président Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Tarayya, candidat de la majorité des partis politiques et du peuple nigérien a été élu Président de la République du Niger, à l’issue de la proclamation des résultats officiels par la ceni avec 55,75% des suffrages exprimés valables. Un scrutin unanimement salué par la communauté nationale et internationale pour sa transparence et son honnêteté.

Pour arriver à cette victoire éclatante, le Président Bazoum avait mis en place une équipe dynamique, visionnaire, sous la direction et la coordination de Mahamane Sani Issoufou Mahamadou dit Abba.

Afin de faire le bilan de cette campagne victorieuse, nous avons rencontré Mme Bety Aichatou Habibou Oumani, présidente de la mobilisation des femmes au sein du directoire de campagne. En effet, les femmes, premières forces politiques au Niger ont joué un rôle extrêmement important dans cette campagne.

Plus que les hommes, elles se sont mobilisées pour faire triompher les idéaux de la renaissance. Pour Mme Bety Aichatou Habibou Oumani, les femmes et les jeunes méritent plus que par le passé, la reconnaissance du PNDS Tarayya et de ses alliés.

Mme Bety Aichatou Habibou Oumani, vous êtes la présidente de la mobilisation des femmes au sein du directoire de campagne du Président Bazoum Mohamed, quels sont les sentiments qui vous animent à l’issue de la proclamation officielle des résultats des élections présidentielles donnant votre candidat est sorti vainqueur, haut la main?

Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier Allah le Très Miséricordieux, Maître souverain du pouvoir, qui donne le pouvoir à qui il veut et quand il veut.

En premier lieu, permettez-moi de féliciter notre candidat Elh Mohamed Bazoum qui vient d’être élu à la Présidence de la République sur la base d’un programme bien structuré que nous voulons dynamique, car porteur d’espoir et d’espérance pour le Niger et son Peuple, un et indivisible. Porteur surtout davantage de justice sociale, notamment pour les plus modestes d’entre nous, ainsi que des réformes ambitieuses sur l’éducation et la formation et une meilleure écoute des citoyens. C’est aussi probablement l’aboutissement suprême de la carrière de cet homme politique après des années de militantisme, d’investissement personnel voire de sacrifices. Je sais qu’il travaillera de manière constructive, réfléchie, optimiste et efficace avec toutes les forces vives de la Nation nigérienne au service des Nigériennes et des Nigériens, sans renier à nos valeurs de solidarité et de justice sociale.

En second lieu, je me permets de rendre un hommage particulier au Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, ce grand artisan de la Renaissance de notre pays, qui s’est investi corps et âme pour la tenue de toutes ces élections dans la paix, la sécurité et la transparence. Contrairement à ce qui se passe un peu partout en Afrique, le Président Issoufou a respecté tous ses engagements et il ne s’est point engouffrer dans la recherche d’un 3 ème mandat. Nous devons donc rendre hommage à ce grand bâtisseur, fervent panafricaniste dont le nom restera à jamais gravé dans les annales de l’histoire de notre pays.

Mme la Présidente, quel a été l’apport des femmes dans cette élection ?

C’est avec une très grande émotion que je tiens à saluer et rendre hommage à la combativité de toutes mes camarades pendant ce long processus électoral. Je les remercie infiniment de la confiance dont nous venons de témoigner à son Excellence Elh Mohamed Bazoum en l’accompagnant et en l’élisant à la magistrature suprême de la République du Niger.





Elles ont par leur travail remarquable, leur enthousiasme et leur détermination rendu possible notre magnifique victoire. Elles ont démontré combien la question de la participation de la femme dans la formulation de décision nationale est une question sociétale. Nous venons de vaincre la fatalité et de démontrer que le peuple tenait à parvenir à sa toute première alternance démocratique. Car un homme, un vrai homme d’Etat ayant la vision et l’histoire de notre nation encore en construction y a cru et nous y a emmené ensemble avec lui. Toute la communauté internationale lui exprime son admiration pour cette vision historique, son imperturbable conviction, le respect absolu de la Loi fondamentale et le refus d’incinérer notre démocratie. Nous rendons un vibrant hommage et saluons les efforts de Son Excellence Elh Issoufou Mahamadou pour la réussite de la mise en œuvre de 10 années de programmes de Renaissance et la métamorphose spectaculaire du pays. Un Président courageux qui a tenu ses promesses et élargi la base sociale de son parti et de son aura politique.*



Je profite de cette occasion pour saluer plus particulièrement les populations rurales qui ont compris l’importance de différents programmes mis en œuvre et qui ont préféré de consolider et d’avancer. Mes félicitations à tous les honorables élus locaux et députés. J’espère qu’ils trouveront de nombreuses satisfactions dans l’exercice de leur fonction. Ils ont su concilier à tous les niveaux notre évidente diversité et notre volonté de rassemblement et d’unité.

Mme la Présidente, mobiliser les femmes, parcourir toutes les communes du Niger n’a pas certainement été une tâche facile ?

Je suis spécialement reconnaissante et j’exprime ici ma profonde gratitude aux personnes extraordinaires qui m’ont soutenue dans ma mission de responsable de mobilisation des femmes et qui sont la raison et le cœur de ma réussite car nous avons travaillé en équipe, avec simplicité et humanisme. Je les remercie très chaleureusement.

J’ai conscience que la tâche n’est pas facile, c’est pourquoi je souhaite à toutes et à tous beaucoup d’énergie, de cohésion, de courage et de réussite pendant ce mandat revivifiant et continu de renaissance. Persévérons dans le rassemblement et l’union. Persévérons dans le respect mutuel et la recherche tenace de l’intérêt général pour surmonter ainsi tous les défis qui se présentent à nous et à notre beau pays, le Niger.

Par Namalka Bozari (Contribution Web)