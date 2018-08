Mme Kado Zeinabou Maidah Mamoudou démissionne de la Halcia

Après avoir represente la chambre de commerce avec compétence et dévouement, Mme Kado Zeinabou à décidé en toute responsabilité de démissionner de son poste de Commissaire à la Halcia à partir du 1er septembre 2018 pour se consacrer exclusivement à ses autres activités professionnelles.

Mme KADO Zeinabou Maidah Mamoudou vient de déposer sa démission du poste de la commissaire de la Haute autorité de la lutte contre la Corruption et Infractions assimilées (HALCIA) à compter du 1er septembre 2018.

Sa décision est motivée d’une part, par le motif d’incompatibilité entre sa position actuelle de la présidente de l’Organisation des Professionnels de l’Industrie du Niger (OPIN) et la mission de commissaire de la HALCIA et d’autre part la nécessité de poursuivre la fourniture des services de qualité au profit de la population nigérienne exige de sa part une présence permanente au sein de l’entreprise Niger-Lait SA.

Par conséquent , elle a demandé au Président de la chambre du commerce et de l’industrie du Niger de bien vouloir faire prendre des dispositions utiles en vue de la faire remplacer par un autre représentant de la chambre du commerce et de l’industrie du Niger, au titre du secteur privé.

L’intéressée tire une expérience très appréciable de l’opportunité que son excellence, monsieur le président de la république lui a offerte en faisant partie de l’équipe de la Haute Autorité de la Lutte contre la Corruption et Infractions Assimilées, la HALCIA, de 2011à 2018. Elle lui en est très reconnaissante.

C’est donc une femme pleine d’expérience et de talent qui quitte la HALCIA.

Pour toutes fins utiles , elle déclare que la chambre du commerce et de l’industrie du Niger peut toujours compter sur elle pour toute autre mission d’intérêts général .

Au niveau de la HALCIA, elle reste une personne ressource inestimable.