Mme SANADY Tchimaden Hadatan prête serment devant la Cour de Cassation Aboutissement logique d’un leadership avéré…

La nouvelle Présidente de la Haute Autorité de la protection des données personnelles, Mme SANADY Tchimaden Hadatan a prêté serment conformément à la solennité requise en pareille circonstance, devant la Première Présidente de la Cour de cassation, Mme Manou Fassouma Moussa qui a invité le Greffier en Chef à donner lecture de la lettre du Ministre de la Justice Garde des Sceaux qui a pour objet la prestation de serment des membres de la Haute Autorité de Protection des Données à Caractère personnel ainsi que celle des différents textes (Lois et Décrets) portant, d’une part sur création, organisation, mission, fonctionnement de cette toute nouvelle structure attachée au Ministère.

Cette cérémonie qui s’est déroulée à la Cour de Cassation, réunie, mercredi 27 novembre 2019, en audience solennelle au cours de laquelle les membres de la Haute Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel ont prêté serment et ont été renvoyés à l’exercice de leur fonction a enregistré présence du ministre de la Justice Garde des Sceaux, M. Morou Amadou, conformément à la loi et celle du Ministre chargé des Relations avec les Institutions, M. Bakaï Issouf. On notait également la présence de plusieurs autres personnalités dont les parents et proches des récipiendaires.

Madame SANADY Tchimaden Hadatan, inspectrice principale du Trésor avait auparavant occupé plusieurs postes de responsabilité dont entre autres, Ministre de la Population, Présidente en deux mandats du CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières), une structure qui est reliée au réseau international qui traite les mouvements de l’argent sale et de blanchiment d’argent pour lutter contre le terrorisme, première responsable de l’inspection des finances.

Rigoureuse au travail, elle a déjà relevé plusieurs grands défis.

Le choix porté sur Madame SANADY TchimadenHadatan est l’aboutissement logique de sonleadership avéré après plusieurs années de combat pour la transparence, l’équité sociale, la gestion efficiente de l’écosystème financier au Niger. Pour revenir à la cérémonie proprement dite, le Greffier en Chef a donné lecture de la Lettre N°1651/MJGS/SG/DGAJ/DAP/C/OP du 6 novembre 2019, du ministre de la Justice adressée à la Première Présidence de la Cour et les décrets numéros 2018-83/PRN/MJ du 19 juin 2019 ; 2019-545/PRN/MJ du 20 septembre 2019 et du 2019 546/PRN/MJ du 20 septembre 2019 portant nomination de la Présidenteet des membres de la Haute Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel.

La lettre du ministre de la Justice a rappelé qu’au terme de l’article 48 de la Loi 2017-48 de 3 mai 2017 relative à la protection des données à caractère personnel, les membres de la Haute Autorité prêtentserment devant la Cour de Cassation siégeant en audience solennelle.

C’est pour satisfaire toutes les dispositions légales y relatives que cette audience a été convoquée en vue de soumettre les personnalités nommées à l’exercice.

Notons que la Haute Autorité de la protection des données personnelles est composée des personnalités suivantes, Mme Sanadi Tchimaden Hadatan(Présidente), M. Boubé Ibrahim, Dr SoumanaBoubacar, M. Souley Dioffo, M. Ibrahim Boubacar Zakaria, Me Kadri Sanda Oumarou, M. AbouzeidiSanoussi Abdoul Aziz, Dr Illo Almoustapha, M. Aminoulaye MounkaÏla (tous membres).

Avant de les soumettre à cet exercice, la Première Présidente de la Cour a invité le Procureur Général près la Cour de Cassation Ori Hama pour son réquisitoire. Ainsi, après avoir souligné l’importance de cette institution dans le contexte actuel du développement des nouvelles technologies de communication et de l’information, M. Ori Hama a insisté sur la lourde mission assignée aux membres de l’institution. C’est pourquoi, le Procureur général près la Cour de cassation a félicités et encouragés les membres de cette institution et a salué les autorités de la 7ème République pour avoir initié la création de la Haute autorité de la protection des données à caractère personnel. Il a invité les membres de cette institution à la rigueur, à l’objectivité et au courage dans l’exercice de leur mission avant de demander à la Cour de recevoir le serment des membres de la Haute autorité de la protection des données à caractère personnel.

