MNSD Nassara : Le grand baobab résiste toujours en dépit des ragots !

Depuis quelques temps, l’on constate que certains politiciens de la place n’ont leurs yeux rivés que sur le MNSD Nassara. Plutôt que de sortir ouvertement, les » agresseurs se cachent derrière quelques organes de presse de la place où, ils développent leur propagande nocive contre le MNSD. Ils surveillent ainsi tous les détails de la gestion du parti par son président Seini Oumarou.

Mieux, ils disent selon leurs fantaisies que le MNSD, ce grand baobab est en voie de dislocation. Ils disent du parti de Seini, tout ce qui leur passe par la tête, oubliant royalement de balayer devant leurs portes. Mais, ce qui semble les déranger, beaucoup plus que la vie du MNSD, est cette histoire de mariage conclu entre celui-ci et le PNDSTareyya, parti au pouvoir et du président Issoufou Mahamadou. Pourtant certains partis surtout de la majorité qui veulent effacer le fait qu’ils furent les premiers partenaires du PNDS avant de faire le choix qui fut aujourd’hui le leur.

D’autres ont décidé en toute souveraineté de casser d’avec le Tareyya pratiquement à la deuxième moitié du premier mandat d’Issoufou Mahamadou. Cela a été leur choix et presque tout le monde l’a respecté. Dès lors pourquoi y-a-t-il lieu de continuer à charger le MNSD et son président juste parce qu’ils ont pu conclure des accords d’une alliance politique d’avec le même PNDS ?

Ou alors Issoufou Mahamadou et son parti sont devenus des pestiférés au point où tout contact avec eux est estimé interdit ? Pourtant ces partis de la majorité comme de l’opposition avait un plan caché de déstabilisation du MNSD afin d’aboutir à leur fin. Nous savons pour notre part et à cet effet que des rencontres ont même pu se tenir au domicile de l’ancien ministre d’Etat Amadou Boubacar Cissé. On comprend par ailleurs leurs remords et amertumes puisqu’ils ne jouissent pas de la même confiance auprès du président Issoufou.

Par rapport aux propos tenus par Ousseini Salatou, celles-ci n’engagent que sa personne et son parti. Après cette sortie certains cadres et ministres du MNSD l’ont interpellé et le président du parti lui a même notifié de ne plus parler au nom de l’APR sans aucune concertation préalable. Le MNSD et l’APR ne l’ont jamais mandaté pour parler en leur nom, en dépit qu’il soit porte-parole de cette coalition.

De toutes les façons, pour tous ceux qui sont dérangés par le positionnement actuel du MNSD, ils sont libres de rester dans le même regroupement politique que lui ou alors prendre une autre direction. Là, n’est pas la préoccupation des responsables du MNSD, qui n’ont par ailleurs pas de leçon de conduite politique à recevoir de personne. Puis, on le sait et suite à ses accords politiques, Sein Oumarou a été nommé Haut représentant du président de la République. Ils disent de cette fonction tous les noms d’oiseaux.

Cela est peut-être leur droit, mais doivent-ils dicter sa conduite politique à Seini Oumarou ? A les entendre, rien ne va dans les rangs du MNSD, alors même que leurs partis vivent quant à eux, des drames entiers. Certains n’ont pas organisé une simple réunion de leur bureau politique depuis lurette. Voyez par exemple, ce qui se passe actuellement dans les rangs des certains partis politiques même de la majorité où les réunions du bureau politique sont renvoyées aux calendes grecques, oubliant que le MNSD a plusieurs cadres de concertation pour des prises de décision en dehors du bureau politique national.

Et puis ces derniers temps, ne sont-ce pas tous les partis politiques qui vivent des crisesà répétition ? Quel est ce parti politique de la place qui ne gère pas de problèmes à l’interne ces derniers temps ? D’autres n’ont-ils pas été… concassés, selon une expression désormais à la mode ? Les responsables du MNSD Nassara sont bien d’accord que leur parti a connu quelques frictions, mais elles sont passagères et comme à ses habitudes, le MNSD Nassara, le grand baobab trouvera toutes les ressources pour… tenir la tête hors de l’eau.

Du reste, ce genre de situations n’est pas inconnu dans les rangs du MNSD. Même cette alliance conclue d’avec le PNDS-Tareyya, il faut bien imaginer qu’elle ne saura durer tout le temps. Par consé- quent, elle ne durera qu’un temps. Celui de mieux ajuster les affaires du parti. Le moment opportun, le MNSD n’attendra pas par conséquent le signal de quelqu’un pour faire le choix que lui commandent ses intérêts. Seini Oumarou, président du parti et tous les autres membres du bureau politique national rassurent leurs militants et militantes de toutes les régions :

Le grand baobab se porte très bien. Il jouit en tout cas d’une grande sérénité dans ses pas et gestes. Comme par le passé, ils disposent d’un précieux outil qui ne manquera pas de surprendre lors des prochaines joutes électorales à venir. N’en déplaise donc aux détracteurs et autres oiseaux de mauvais augure, le MNSD, le grand baobab se porte à merveille.