MNSD-NASSARA Seini Oumarou, bientôt éjecté de la tête du parti

Les jours de Seini Oumarou à la tête du reliquat du MNSDNassara sont comptés. Des sources bien informées, ce n’est qu’une question de mois, sinon moins. La récente tournée de l’ancien Président de la République en serait un des signes annonciateurs.

Le MNSD c’est ce parti qui a donné, grâce à celui qui en était le stratège, Hama Amadou, deux mandats pleins à Tandja Mamadou. C’est aussi ce même parti que le même Tandja a sacrifié sur l’autel de ses ambitions politiques démesurées et anachroniques. Comment a-t-il détruit le MNSD ? Et comment compte-til réparer cette faute, qui est tout de même une moindre faute chez celui qui a démoli la République et ses institutions ? Un petit rappel est nécessaire. Tout le monde sait de quelle manière cavalière le duo Seini Oumarou- Albadé Abouba a été placé à la tête de ce qui était encore le MNSD-Nassara au cours d’un congrès, pour le moins discutable, à Zinder.

C’était l’époque où Hama Amadou, après avoir servi Tandja Mamadou et le parti dont il était le président légitime, et au-delà le peuple nigérien, était devenu la bête noire de l’homme qu’il a contribué à hisser deux fois à la magistrature suprême. Hama avait très tôt compris et dénoncé le dessein de Tandja et de son clan, sa volonté de continuer par tous les moyens au-delà des deux mandats autorisés par la Constitution de la 5ème République. Il en avait averti ses compatriotes, mais beaucoup n’avaient pas cru.

C’est ça aussi le lot des grands hommes : être incompris. Ce n’est pas tout le monde qui est capable de saisir l’esprit à venir. Le clan du gourou du tazartche avait réussi à retourner l’opinion contre celui qui a réalisé tout ce dont Tandja et les siens se prévalent aujourd’hui, après 7 ans à la primature. La suite est connue, et c’est une autre histoire que l’Histoire est entrain de restaurer, heureusement. Après le congrès de Zinder, l’on se rappelle aussi le fameux congrès de Tillabéry au cours duquel Seini Oumarou a été, de façon irrégulière, désigné, à la veille des élections présidentielles 2011, en même temps président et candidat du désormais reliquat du MNSD. Ce congrès sera attaqué par un autre ténor du MNSD, Tahirou Guimba appuyé par ses partisans.

Une décision de justice lui donna raison, la tenue et les actes du congrès n’étant pas conformes aux textes du parti. Ladite sentence judiciaire n’est jusqu’à présent pas exécutée, après appel. C’est ainsi que Seini Oumarou, désigné président du parti, de façon irrégulière, à deux reprises s’est retrouvé candidat aux élections présidentielles jusqu’au deuxième tour, et maintenant chef de fille de l’opposition politique de notre pays. Une opposition politique qu’il conduit sans vision, tout comme il dirige le MNSD sans ambition et sans la moindre stratégie. Son cheval de bataille de leader de l’opposition, à l’issue de ses premières rencontres avec le président de la République, SE Issoufou Mahamadou, était l’accélération de l’assainissement.

Entendez bien l’accélération du dossier dit de fausses factures parce qu’il concernait un certain Zakai, à l’époque député de Lumana. Allez- y comprendre. Comme si les autres qui ont détourné nos sous sont au dessus de la justice des hommes. Surtout quand on sait que ce monsieur traine des casseroles bruyantes, on tombe des nues quand Seini parle d’assainissement. Le monde à l’envers ! C’est cet entêtement, cette fixation sur un seul dossier pour des raisons revanchardes et purement personnelles, que très tôt certains militants plus réalistes et plus lucides de l’ARN lui ont reproché, qui va bientôt amener devant les juges beaucoup de militants de l’opposition, aux côtés des autres. Car la justice, sous la 7ème République, est impersonnelle et s’applique à tous de la même manière.

Mal élu, sans aucune vision et la moindre ambition pour son reliquat de parti, encore moins pour l’ARN, voilà que Seini Oumarou n’a trouvé mieux que de » soulever les abeilles « , comme on dit, contre ses camarades qui ne savent pas où donner de la tête. Ce sont tous ses éléments que lui jettent à la figure les militants sérieux du MNSD, par conséquent de l’ARN, qui veulent s’en débarrasser et se trouver un vrai président de parti et de mouvance. Pour beaucoup d’observateurs, la récente visite à Zinder de l’ancien Président Tandja, qui se voulait président à vie dans une République, s’inscrit dans ce sens.

Président à vie, présidentautocrate, c’est ce que les tazartchistes appellent des » lois conformes à nos réalités « , qui ne sont rien que les sous-produits de leurs délires et leurs désirs de servitude. Oubliant que le contrat dans la République est un contrat d’association et non un contrat de soumission. Tandja a noué une corde, les militants lui demandent de la dénouer. Tandja a détruit le MNSD une première en utilisant le pouvoir d’Etat pour déstabiliser le tandem gagnant Hama Amadou-Sala Mahamadou Habi, obstacle à sa continuité illégale. Une seconde fois en plaçant à sa direction un homme-lige, Seini Oumarou, flanqué de Albadé pour le contrôler et réprimer toute velléité de rébellion.

Faire partir Seini, telle est l’urgence actuelle pour les derniers militants-partisans de Tandja du reliquat du MNSD, car ils savent que Seini ne fait pas l’affaire. Il ne pèse pas, et il l’a démontré lors des élections présidentielles passées où il a été littéralement laminé par Hama Amadou. En plus les militants du MNSD sont conscients d’au moins une chose : les autres partis ne sont pas prêts à les accueillir dans leurs rangs. C’est pourquoi ils exigent son éjection pure et simple de la présidence du parti. Mais quand on perd sa première sauce, le reste du repas est sans saveur.