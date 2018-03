Mobilisation de la majorité à Maradi pour soutenir le Président de la République: le MPN Kishin Kassa et le RSD Gaskya, grands absents

Samedi 10 mars 2018, la majorité au pouvoir a organisé une gigantesque marche suivie d’un imposant meeting, à Maradi. C’est une démonstration de force des partis membres de la majorité présidentielle. Tous les partis politiques de cette majorité ont mobilisé leurs militants en soutien à l’application de la loi des finances 2018, mais aussi apporter leur soutien au Président de la République et à son gouvernement.

Parmi ces partis, le pnds tarraya, le cpr inganci de Kassoum Moctar, le Mnsd Nassara , la Cds Rahama, le Rdp Jama’a, Amine Amin, le Mpr Jamhuriya , Fusaa etc….

L’autre élément marquant , c’est l’absence quasi remarquable des militants du parti rouge et jaune, le Mouvement Patriotique Nigérien Mpn Kishin Kassa à cette grande manifestation de Maradi . Le camp Cheiffou Amadou du Rsd Gaskiya était également absent, c’est le camp Yahouza Sadissou qui a réussi la mobilisation.

Comment expliquer cette absence? Maradi a-t-il fini par vomir le Mpn Kishin Kassa qui a désormais du mal non seulement à maintenir ses vrais militants à cause dit-on de l’injustice dans la gestion du parti, la question reste posée.

Par ailleurs, pour bon nombres d’observateurs ,l’ absence du camp Cheiffou Amadou et le Mpn Kishin Kassa en entier n’est pas sans rapport avec la dernière lettre qu’ils ont écrit au Premier Ministre, lettre signée par Cheiffou Amadou et Ibrahim Yacouba, pour dénoncer la composition de la ceni et la commission chargée du fichier électoral qu’ils jugent dominer par le parti rose et les conditions d’organisation des élections de 2021.

Pourquoi également la présence de certains militants du Mpn Kishin Kassa à la marche de la société civile contre la loi des finances 2018 à Maradi ? Certaines analystes avertis de la scène politique nationale voir certains leaders et même certains militants du Rsd et du Mpn parlent de recomposition du paysage politique avec un projet d’alliance, Mpn Kishin Kassa-Rsd Gaskiya et Moden fa Lumana. Cette alliance est elle possible ?

Les prochains jours nous édifieront.