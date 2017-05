Mobilisation des ressources internes La Direction Générale des Douanes ou le mauvais casting

Rien, absolument rien ne va plus à la Direction Générale des Douanes. L’amateurisme est si criard, qu’on ne sait plus où va le bateau piloté par un capitaine amateur, désemparé et sans repère. Et pourtant, en dégageant Issaka Assoumane et en nommant dans la foulée, le Général Halilou Amadou,nous étions de ceux qui pensaient que le Ministre Hassoumi Massaoudou a trouvé l’oiseau rare, au regard des qualités et autres compétences qu’il décrivait sur le Général.

Le SNAD, le puissant syndicat des douanes, qui avait vivement protesté contre cette nomination sanction pour leur corps a dû reculer même si à la dernière fête du 1er mai, le Secrétaire Général l’a rappelé. Mais aujourd’hui, les résultats n’ont pas suivis. Ça va de mal en pie. Pire, aux dires de certains, mieux vaut le règne Issaka Assoumane que le kamé kamé de l’ingénieux Général.

En vérité, le Général partait déjà avec un gros handicap, celui de la méconnaissancede la matière douanière et de sa complexité que même certains douaniers, pour ne pas dire la plus part n’arrivent pas à cerner et qui n’est pas de la comptabilité matière. Après 5 mois à la tête de la Douane, il n’arrive toujours pas à maitriser le moindre principe de la réglementation douanière, il a démobilisé et mieux encore démoralisé les agents de la Douane entière.

L’échec est si douloureux pour les agents de douane, que lors d’une interview accordée à la télévision nationale, à l’occasion de la célébration de l’an I de sa seconde mandature, le Président de la République n’a pas félicité la douane au même titre que les impôts.

Le constat des partenaires techniques et financiers, notamment le FMI est aussi amer. Manque de vision, manque de réformes, amateurisme, etc. Le FMI n’a pas été tendre avec la douane qui est incapable d’engager des réformes. La gestion de la douane est caractérisée par une navigation. On prend une mesure aujourd’hui, dès le lendemain elle est rapportée.

Des chefs de bureaux relevés 2 semaines après leurs nominations pour ceux qui ont de la chance, si certains ne sont changés avant même de rejoindre leurs postes.

Par exemple rien qu’au niveau des deux brigades de Niamey, il y a eu depuis son arrivée plus de 3 chefs : Au CIR, le Colonel AYAHA a été remplacé par Dakayo, puis Dakayo par le Colonel Ibro Ayouba et tout récemment, le Colonel Ayouba est remplacé par le Colonel Mohamed Yacouba.

Pour parer à la contre performance on ressort les mesures : pas d’enlèvements directs, interdiction de dédouaner dans certains bureaux, contrôle des véhicules sans dédouanement, valeurs administratives, déchargement intégral, contrôles sans discernement des brigades. Des mesures justes éphémères sans résultats probants. A en croire que l’Equipe actuelle est incapable de réfléchir pour engager les réformes qui pourront booster les recettes douanières et sortir la douane de l’abysse dans lequel elle se trouve.

Le Directeur Général des Douanes, au lieu d’anticiper, de projeter, pense simplement qu’une main invisible veut le faire échouer. Son incompétence est imputée aux autres. Il y a une crise de confiance notoire au sein de toute la Douane, y compris la nouvelle Directrice Générale Adjointe de la Douane. Le Général pense que partout, il y a un complot contre lui, quand la DGA propose quelque chose c’est automatiquement rejeter, car il pense que c’est une peau de banane. Certains collaborateurs disent éprouver de la peine devant les interlocuteurs étrangers.

Lors du passage de la mission du FMI certaines mesures pour l’évaluation des marchandises ont été discutés et la procédure arrêtée en collaboration avec la direction de la Douane. Le Niger s’est alors engagé à appliquer la valeur transactionnelle comme base d’évaluation. Mais contre toute attente, et sans surprise pour ceux qui connaissent les sauts d’humeur du Général, dès le départ du FMI, une note circulaire est envoyée pour revenir au valeur administrative, donc on a balayé tout ce qui avait été discuté avec le FMI.

Il y a là un non respect des engagements souscrits avec le FMI, les mesures sont déjà entrain d’être violées, ce qui risque d’avoir des conséquences fâcheuses pour notre pays. Devant cet échec patent, le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou a réuni les douaniers, mardi dernier, pour leur remonter les bretelles et annoncer vouloir effectuer des contrôles chaque mois voir la compétence de chaque bureau.

Que faire pour sauver la douane de cette situation. Après toutes les situations possibles usitées, nous restons toujours convaincus que seul un appel à candidature pour recruter un DG des Douanes avec un contrat bien précis, mais qui aura la liberté de construire son équipe, de mener les réformes nécessaires avec une vision et une stratégie appropriée.