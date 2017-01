Modernisation de l’aéroport International Diori Hamani de Niamey: Du heitech à Niamey

Il l’avait promis, il vient de le réaliser. En effet, après son investiture à la magistrature suprême de notre pays, le Président de la République Issoufou Mahamadou avait promis de doter notre pays d’un aéroport de grand standing digne d’un pays en voie d’émergence. Cette promesse , comme d’ailleurs tant d’autres, le Président Issoufou est en voie de la tenir.

Rien que la semaine dernière une cérémonie mémorable a eu lieu à Niamey. Il s’agit de la signature d’un contrat qui porte sur la rénovation et la modernisation de l’Aéroport de Niamey entre le ministre des Transports, M. Saley Saidou, et le président du Conseil d’Administration du Groupe ARCHITEAM/ FRAPORT, M. Muntaqa Tijjani Usman.

Ce projet qui entre dans le vaste programme de partenariat public privé (PPP), initié par le Président Issoufou pour booster notre économie et doter le pays d’infrastructures modernes pour son développement ne prévoit aucune contribution financière, ni de garantie de l’Etat. Toutes les charges seront supportées par le Groupe ARCHITEAM/ FRAPORT.

De quoi s’agit-il au fait ? Il s’agit dans un premier temps de moderniser l’Aéroport de Niamey avec la construction d’une nouvelle aérogare dédiée au trafic international et qui peut accueillir plus de deux (2) millions de passagers, équipée de trois (3) passerelles télescopiques aux normes des avions de nouvelle génération tel que l’Airbus A 380.

La nouvelle aérogare comportera également une clinique pour le besoin de contrôle de santé et de mise en quarantaine de certains patients, mais aussi la construction d’une autre aérogare moderne destinée au fret aérien pour mieux participer aux échanges avec l’extérieur et faire la promotion de nos produits.

Il va couvrir également la construction d’un nouveau salon d’honneur éloigné de l’aérogare centrale et qui disposera de son propre parking avions et de ses voies d’accès et la rénovation de l’actuelle aérogare et son équipement pour les vols domestiques qui ont repris de plus belle. Cette réhabilitation consistera à l’extension de l’équipement de la salle d’embarquement, l’aménagement d’un nouveau circuit départ, l’extension et l’équipement de la salle d’arrivée. L’aérogare réhabilitée sera reliée à la nouvelle aérogare par une passerelle.

Il est prévu la construction d’un bâtiment de catering Hôtelier comme dans tous les aéroports modernes pour approvisionner les aéronefs en restauration de qualité avec une possibilité de promouvoir nos valeurs culinaires. De même, il sera procéder à l’extension et la modernisation du parking automobile et du parc de stationnement ; la construction de trois (3) à quatre (4) Taxiways (petites pistes menant à la grande piste de décollage et d’atterrissage) ; la construction des bretelles reliant les voies de circulation et plusieurs autres activités connexes. En plus de ces infrastructures, le projet comprend des ouvrages de génie constitués de voies de circulation, une aire de stationnement pour des aéronefs de grande capacité pour accueillir tous les aéronefs en opération ou en transit sur l’aéroport international de Niamey.

Pour le Président du Conseil d’Administration du Groupe ARCHITEAM/ FRAPORT M. Muntaqa Tijjani Usman, l’aéroport une fois rénové et modernisé permettra d’augmenter le trafic aérien. Il fera partie de l’un des plus beaux de la sous région et répondra aux normes internationales.

Avec la réalisation de ce projet, il y’aura un recrutement massif d’à peu près 1000 emplois qui seront créés dont 100 permanents. Le Groupe Architeam est composé d’architectes, d’ingénieurs, de planificateurs et d’investisseurs avec près de 60 ans d’expériences et 200 projets à travers le monde.

Toujours dans le souci de promouvoir le label Niger, il est prévu la rénovation et la modernisation des autres Aéroports de l’Intérieur du pays seront aussi entreprises. Ainsi, les passagers de ces aéroports n’auront plus besoin de venir à Niamey pour rejoindre d’autres villes du monde. Les compagnies aériennes auront le loisir de programmer des vols internationaux au départ et à destination de ces aéroports.