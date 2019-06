Modernisation de l’Aéroport International Diori Hamani : un autre pari réussi du Président de la République…

Il y a à peu près un an, le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou procédait à la pose de la première pierre des travaux de rénovation et de modernisation de l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey. Cette cérémonie a été rendue possible par la signature le 06 mars 2018, entre l’Etat du Niger et la société SUMMA de droit turc, du Contrat de Partenariat Public Privé (CPPP) portant sur la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures ainsi que la participation à la gestion de l’assistance en escale de l’Aéroport International Diori Hamani.

Les infrastructures de l’Aéroport International Diori Hamani étaient en effet dans un état de dégradation avancée ; la capacité d’accueil de l’aérogare en termes d’avions, de passagers et de frets ne répondait guère aux besoins. Et cela n’était un secret pour personne !









La rénovation de l’aéroport apparaissait donc comme d’une urgente nécessité. Mais dans ce pays où tout est priorité, il fallait trouver le moyen de relever ce défi. Il s’agit en effet d’une infrastructure d’envergure, et les ressources pour la financer sont importantes.

Il se trouve qu’à l’instar de beaucoup de pays dans la sous-région et ailleurs, le Niger a mis en place depuis 2012, le dispositif du Partenariat Public Privé qui constitue un mécanisme de financement alternatif des infrastructures et services d’intérêt public.

Ce dispositif consacre entre autres procédures, le principe de l’offre spontanée, notamment à travers les dispositions de l’Ordonnance n° 2011-07 du 16 septembre 2011 portant Régime général des Contrats de Partenariat Public Privé en République du Niger et ses textes d’application, permettant ainsi à un opérateur privé de présenter une offre technique et financière dans le cadre d’un projet et d’aboutir à la signature d’un CPPP à la suite de négociations.









Celles qui ont été engagées avec la société SUMMA ont duré près d’une année. Elles ont été parfois laborieuses. Tout au long de ces discussions, la préoccupation constante de la partie nigérienne représentée par l’ensemble des parties prenantes au projet (Ministère des Transports, Ministère des Domaines et de l’Habitat, Ministère des Finances, Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), Délégué du Directeur Général de l’ASECNA aux Activités Aéronautiques Nationales du Niger (AANN), Cellule d’Appui au Partenariat Public Privé (CAPPP), Agence UA Niger 2019…) a été de préserver au mieux les intérêts de l’Etat.

L’inauguration des nouvelles infrastructures de l’Aéroport International Diori Hamani le 11 juin 2019 par le Président de la République, restera comme un évènement majeur dans le domaine. Il est certain que c’est aussi un nouveau départ pour le secteur aéroportuaire et la desserte de notre pays.

Et le Président de la République ajoute une autre grande pierre à l’édification de notre Nation, prolongeant ainsi la longue liste de réalisations tangibles entreprises au profit des populations nigériennes et visant à transformer le pays.

Ces nouvelles infrastructures, à l’achèvement complet des travaux, comprendront entre autres, un nouveau pavillon présidentiel doté d’un parking automobile et d’une voie d’accès dédiée depuis la RN1 (route Niamey-Dosso), une nouvelle aérogare passagers à deux niveaux (R+1) avec des équipements techniques et de mobiliers modernes, l’extension de l’aire de stationnement des avions avec au moins dix (10) nouveaux postes de stationnement gros porteurs; l’aménagement et l’automatisation d’un parking automobile ainsi que des voies d’accès à l’aéroport, l’aménagement des salons ministériel et diplomatique, la rénovation de l’ancien terminal…

Il est utile de rappeler une fois de plus, que ce projet est réalisé à travers un Contrat de Partenariat Public Privé (CPPP) de type BOT (Build-Operate and Transfer). C’est dire que l’Etat du Niger n’a pas eu à injecter des ressources financières dans sa réalisation. Il est, dans ce genre de contrat, de la responsabilité du délégataire, en l’occurrence le groupe SUMMA, de mettre en place son financement, de prendre en charge la conception et la réalisation du projet, d’entretenir l’infrastructure, de l’exploiter, tout en assurant la veille technologique, et de le transférer au délégant, c’est-à-dire à l’Etat, au terme de la durée du contrat, et cela dans un parfait état de fonctionnement.

Certains esprits ont affirmé que l’aéroport a été vendu, que la souveraineté du Niger a été bradée, et patati et patata ! Pourtant, il ne s’agit là que d’une opération ordinaire d’un projet réalisé en PPP, comme on en réalise un peu partout à travers le monde ! Une opération qui s’inscrit dans la droite ligne des actions engagées par le Président de la République pour promouvoir la croissance des infrastructures sans lesquelles aucun développement n’est possible !

Chapeau donc au Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, pour la vision qu’il a eue et pour cet autre pari réussi !

Chapeau au Premier Ministre, SEM Brigi Rafini qui s’est personnellement investi pour la concrétisation de ce projet !

Bravo à l’équipe de SUMMA qui a su relever le défi !

Félicitations aux membres de la Cellule d’Appui au Partenariat Public Privé (CAPPP), aux cadres du Ministère des Transports, du Ministère des Domaines et de l’Habitat, du Ministère des Finances, de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), de la Délégation du Directeur Général de l’ASECNA aux Activités Aéronautiques Nationales du Niger (AANN), de l’Agence UA Niger 2019…pour leurs contributions respectives dans la mise en œuvre et l’aboutissement de ce processus !

Par Zarami ABBA KIARI (Conseiller Principal au Cabinet du Premier Ministre, Président du Conseil National de Régulation – ARMP)