Mohamed Bazoum proposé comme candidat à la présidentielle de 2021…

Le Comité Exécutif National du PNDS Tarayya a officiellement proposé Mohamed Bazoum comme unique candidat à la candidature du parti pour les élections présidentielles de 2021. C’était au cours d’une réunion tenue hier, au bureau politique du parti.

Cette réunion était devenue indispensable pour clarifier la situation et mettre fin au chienlit et à l’indiscipline qui avaient commencé à éclore au sein du parti rose.

« Mohamed Bazoum, président du parti et candidat naturel a été choisi et tout le monde doit l’accepter et se mettre au rang » selon une source du PNDS-Tarayya.

Par cet acte, le PNDS espère taire les velléités des uns et des autres afin de se mettre en ordre de bataille pour les élections futures dans l’unité et la cohésion.

Aussi, notre pays faisant face à un certain nombre de défis, le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou devra incessamment procéder à un vaste remaniement du Gouvernement en nommant cette fois ci des technocrates pour faire face efficacement à ces défis tout en renvoyant tous les politiciens à leur sport favori, la politique.

Par Tamtam Info News