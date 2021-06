Mot de remerciements du Président Bazoum à l’équipe de taekwondo, à la Fédération Nigérienne de Taekwondo, à l’équipe nationale de boxe et à tous les sportifs qui viennent de faire honneur au Niger

« Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l’occasion de votre retour, les uns et les autres, des compétitions où vous avez été parties prenantes. Je voudrais vous féliciter très chaleureusement pour vos performances et pour les résultats très honorables dont nous sommes très fiers, que vous avez réalisés.

A travers moi, c’est l’ensemble du peuple du Niger qui célèbre votre retour. Alfaga, vous faites personnellement honneur à notre pays. Nous vous avons déjà célébré à d’autres occasions. A plusieurs occasions, vous maintenez le même cap. Aujourd’hui encore, malgré certainement les difficultés que j’imagine. C’est la preuve que vous êtes un athlète exceptionnel, avec une longévité remarquable, parce que vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de fierté, beaucoup de ressources psychologiques et mentales, parce que Dieu vous a doté d’un bon physique.

Je voudrais associer à ce mot de félicitations votre camarade qui vient de décrocher dans sa catégorie, une médaille d’or de taekwondo à l’issue des mêmes compétitions. Elle, également, nous fait honneur, elle fait honneur à son pays, elle fait honneur aux femmes du Niger. C’est la preuve, en effet, que nous avons beaucoup de potentiel. Il nous revient de faire en sorte que nous puissions l’exploiter. Ça, c’est note grand défi.

Spécialement, je vous ai reçu, M ; le Ministre et je vous ai dit que nous allons accorder la place qu’il faut au sport en y mettant les ressources que nous pourrions, du niveau de nos capacités mais avec beaucoup de volonté. Je vous ai dit que vous avez à réfléchir sur toutes les propositions que vous pourriez nous faire pour que, en effet, nous organisions de façon à faire en sorte que le sport soit promu et que des nigériens soient reconnus de par le monde, comme l’est Alfaga aujourd’hui, dans toutes les autres disciplines.

Et je vous ai dit que nous allons préparer ça ensemble et un jour nous allons avoir une grande rencontre à l’occasion de laquelle vous feriez vos propositions et nous prendrions nos engagements. Et ce sera des engagements que nous allons veiller à tenir In Sha Allah et je fais le pari que, si nous mettons en œuvre ce programme comme je l’envisage, je fais donc le pari que les choses vont changer.

Il n’y a pas de raison que nous n’ayons pas de footballeurs internationaux comme c’est le cas de bien de pays de notre environnement aujourd’hui. Il n’y a pas de raison que nous ne brillons pas dans tous les sports et à l’échelle de l’Afrique et à l’échelle internationale. Nous serons déterminés à faire en sorte que nous brillons.

M. le Ministre, je vous ai promis mon soutien pour la jeunesse nigérienne afin que, justement, les choses changent. J’ai aujourd’hui une occasion très heureuse de le dire de façon solennelle en anticipant par rapport à ce que nous allons faire dans le cadre de ce projet dont nous avons parlé vous et moi, M. le Ministre.

Chers jeunes, aujourd’hui, nous avons eu l’occasion de ce contact dans ces circonstances très heureuses et je voudrais dire que nous allons soutenir le taekwondo de façon que nous maintenions le cap très fortement. Nous allons soutenir la boxe également pour mettre en valeur cette richesse dont les deux récipiendaires des médailles sont le symbole.

Et c’est l’ensemble des compétitions sportives que nous allons soutenir dans la mesure de nos moyens. Mais comme je vous l’ai dit, notre volonté sera si forte que, In Sha Allah, nous ferons en sorte que la situation change. Ce sera le plus beau cadeau que nous ferions à notre jeunesse. Le soutien à la jeunesse passe par le sport. Il passe par le soutien au sport et nous savons que nous avons un grand potentiel. Nous allons faire en sorte qu’il soit soutenu et qu’il soit mis en valeur. Voilà les mots que j’ai voulu prononcer à cette circonstance.

Je vous remercie une fois de plus pour votre performance et je vous remercie surtout d’être passés ce soir me rendre visite et m’apporter cette joie qui est la mienne aujourd’hui.

Merci beaucoup

Source: Presidence de la Republique