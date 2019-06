Motion de censure contre le Gouvernement de Brigi Rafini…

Un groupe de parlementaires de l’opposition a déposé ce matin une motion de censure à l’Assemblée nationale contre le Gouvernement de Brigi Rafini.

Les 35 signataires reprochent au Gouvernement : la catégorisation des Nigériens, la politique d’exclusion, la gestion patrimoniale, et la prédation des ressources nationales au profit d’individus et des clans, l’imposition de la pensée unique, la corruption gangreneuse, la caporalisation des institutions de la République, l’instrumentalisation de la justice, la promotion des parents amis et connaissances, le clientélisme, lebâillonnement de l’opposition politique, de la presse privée et de la société civile, toutes choses, sur fonds de violations graves et récurrentes de la Constitution et des lois de la République, sur lesquelles repose la gouvernance d’une prétendue renaissance du Niger.

L’Assemblée Nationale qui était en session plénière ce matin pour examiner la loi sur le code électoral a suspendu momentanément ses travaux.

Nous y reviendrons

