MOUSSA IDI HAMSATOU, J’ai eu un emploi grâce au PRODEC : Témoignage d’un bénéficiaire du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) via l’ANPE

« J’ai 25 ans et je suis titulaire d’une Licence en Logistique Transport. Je travaille actuellement à la Société de Transformation Alimentaire (STA) en tant qu’Assistante Achat. Cet emploi, je l’ai eu grâce au PRODEC et l’ANPE, qui m’ont accompagné pour effectuer un stage de six (6) mois au sein de la STA.

Durant le stage j’ai bénéficié d’une prime mensuelle de cinquante mille (50.000 CFA) donnée par le PRODEC et l’ANPE à travers le Programme d’insertion des jeunes diplômés.

Cela m’a beaucoup aidé à me focaliser sur le stage et à prouver mes qualités au sein de la Société de Transformation Alimentaire (STA). Ainsi, les responsables de la STA ont vu en moi un bon élément et ont décidé de me garder pour un emploi permanent.

Mon conseil aux jeunes diplômés du niveaux moyen et supérieur c’est de s’approcher de l’ANPE et du PRODEC afin de bénéficier également de ce programme.

Merci donc de tout cœur au PRODEC et à l’ANPE pour leur l’accompagnement, qui a facilité mon insertion professionnelle ».

3 500 jeunes diplômés des niveaux moyen et supérieur sont mis en position de stage grâce à l’accompagnement du PRODEC.

Une étude réalisée en 2017 a démontré que 70% de bénéficiaires de stage ont accédé à un emploi.