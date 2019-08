Mouvement Démocratique Nigérien (MODEN/FA Lumana): deux ailes diamétralement opposées…

Mr Hama Amadou, President Lumana/FA

Le Mouvement Démocratique Nigérien (MODEN/FA Lumana), le parti ailé a tenu deux Congrès parallèles, le dimanche 4 Août, un à Niamey, convoqué par le bureau politique national, présidé par le nouvel intérimaire , Seydou Tahirou dit « Parc 20 », au Palais des Sports et l’autre à Dosso, à l’Arène Salma Dan Rani, convoqué par le président intérimaire (conforté par une décision de la justice), Oumarou Noma .

A Niamey, l’on a assisté à une véritable démonstration de force, avec la présence dit-on de toutes les coordinations régionales, la diaspora, les partis amis et des invités de marque.

A Dosso également, on revendique la présence des coordinations régionales. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour un cocktail explosif. L’animal ailé peut fièrement revendiquer et clamer son nom, les deux ailes sont réelles et visibles.

A Niamey, la passion, l’aveuglement, le désir d’en découdre ont pris le pas sur la raison et la sérénité. Pour preuve, les congressistes ont acclamé Hama Amadou comme Président du Parti tout en réaffirmant leur « soutien inconditionnel » à sa candidature pour les présidentielles de 2021.

Or, il n’est un secret pour personne, que la justice a définitivement tranché le cas de Hama Amadou. Il n’a plus le droit de parler ou d’agir au nom du Moden Lumana, à plus forte raison diriger ce parti ou défendre ses couleurs aux élections.

En effet depuis, la jurisprudence Abdou Labo, Hama Amadou du fait de sa condamnation pour trafic présumé de bébés ne peut plus occuper un poste de responsabilité au sein d’une formation politique. Il peut certes être une autorité morale ou un simple militant. C’est dur, ce qui lui arrive, mais c’est la loi.

Les congressistes de Niamey auraient pu mettre en avant l’intérêt suprême de leur parti que de vouloir s’obstiner dans un bras de fer inutile dont on connait d’avance les résultats.

Pour le moment nous n’avons pas encore en notre possession les résultats du Congrès de Dosso, néanmoins, on peut sans risque de se tromper avancé que nous sommes partis pour un long feuilleton judiciaire.

Par Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtam Info news