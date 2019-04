Mouvement Patriotique du Salut (MPS Magama), un parti politique dérangeant ?

Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS Magama), vous connaissez ? C’est le nouveau parti qui crée le buzz actuellement sur les réseaux sociaux.

Tantôt on attribue ce parti politique à l’ex Ministre Hassoumi Massaoudou ; tantôt on l’attribue à Soumana Sanda, qui s’affranchirait ainsi du parapluie de Hama Amadou ; mais ce mystérieux parti politique, qui a pour le moment comme président, M. Idrissa Tall Djibrila serait en fait une formation politique créée par des dissidents du MNSD Nassara et certains caciques du MPR Jamhuriya.

Ainsi, les internautes citent les noms de Alma Oumarou, Hama Zada, Wassalké Boukari, Amadou Salifou, etc.

Certains parmi ceux cités que nous avons joints au téléphone, notamment Hama Zada et un proche de Alma Oumarou ont nié catégoriquement cette allégation. Ils sont et restent MPR Jamhuriya. Les tentatives de division et d’intoxication ne passeront pas nous ont-ils affirmé.

Quoi qu’il en soit ce MPS Magama hante les esprits de certains.

De son côté le parti Inganci du Ministre Kassoum Moctar connaitra sa grande dissidence ce samedi avec le lancement officiel du nouveau parti ADD Zakara dirigé par Me Souleymane Garba et composé en majorité des dissidents de Inganci.

Cette saignée de Inganci annonce peut être le déclin de ce parti politique qui était jusqu’alors bien implanté dans la Communauté urbaine de Maradi.

Par Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtam Info News