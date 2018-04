MPR JAMHURIA : La coordination du deuxième arrondissement retire sa confiance à Hamidou Garba !

Déclaration cet après midi au siège du MPR Jamhuria du bureau de la coordination départementale du deuxième arrondissement de Niamey.



Cette déclaration fait suite à la crise que connaît le MPR Jamhuria de la région de Niamey ,dès le lendemain des élections législatives de 2016 que la section de Niamey vit une crise mettant à rude épreuve l’unité et la cohésion au sein des différentes coordinations.

Malheureusement cette situation à semer le doute dans l esprit des militants et militantes du parti créant du coup une rupture de confiance entre la base et le coordinateur Hamidou Garba et ses lieutenants qui s obtiennent à entretenir cette crise qui n a que trop duré .

Sinon comment comprendre qu au moment où tout parti politique s attelle à mettre des stratégies leur permettant de bien s implanter dans la capitale , c est en ce moment précis que le sieur Hamidou Garba et ses compagnons décident d entreprendre des démarches vers un autre parti à l insu des militants.

Les griefs retenus à l encontre de Hamidou Garba sont les suivants :

_ La rupture de confiance entre la base et le président de la coordination.

_ La rupture de confiance entre le président du parti et le président de la coordination.

_ Le refus catégorique du président de la coordination à obtempérer à l appel des présidents des sous sections.

_ Le projet d embarquement des militants vers des lendemains sans avenir.

Ainsi ,les membres du bureau de la coordination départementale du deuxième arrondissement retire leur confiance à Hamidou Garba et lui demande de ne plus agir au non de la dite coordination et le mette en garde qu à compter de cette date que tout acte qu il aura posé au nom de la coordination n engage que sa propre personne et désigne Mahamadou ISSA président de la sous section zone 4 pour assurer l intérim jusqu’à la prochaine conférence départementale.

Aujourd’hui la coordination départementale du deuxième arrondissement vient de prendre ses responsabilités devant l histoire.

Enfin la coordination départementale du deuxième arrondissement a adressé ses remerciements à Madame Dan Lamsso Hajia Indak grâce à sa disponibilité et de n avoir ménagé aucun effort pour la réussite de cette rencontre et lui apporte tout le soutien nécessaire.

La coordination départementale la remercie par rapport à l apport qu elle apporte aux militants et militantes du MPR Jamhuria.