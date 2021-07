MSP/P/AS-NIGER: Le combat contre la covid19 s’intensifie

Share on Twitter

Après les vaccins chinois sinopharm et anglo suédois Astra zeneca, notre pays vient de recevoir le vaccin américain Johnson and Johnson. La lutte contre la covid19 va s’intensifier.

Arrivée et Réception à l’aéroport international DIORI hamani de Niamey, ce Mercredi 21 Juillet 2021 à 15h30 heure de Niamey du VACCIN JOHNSON &JOHNSON, par le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

Le gouvernement des Etats-Unis D’Amérique a octroyé plus de 300.000 doses de vaccin J&J dont un 1er lot de plus de 150.000 doses viennent d’être réceptionné par le Ministre Dr illiassou idi Mainassara des mains de l’ambassadeur des USA au Niger en présence des ambassadeurs de l’ UE, de la grande Bretagne, de l’Espagne, de la représentante de l’OMS et de l’UNICEF au Niger , ces différents responsables sont tous membres de la facilité COVAX.

Il faut noter que le vaccin J&J a démontré son efficacité totale à plus de 98% , il est injecté en une seule dose.

Le Gouvernement du Niger fait de la vaccination contre la COVID-19 une de ses principales stratégies .