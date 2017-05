Mukurigate : 3 protagonistes libérés

Mukurigate continue son bonhomme de chemin entre la prison et le bureau du juge d’instruction. En effet, nous apprenons hier, la libération provisoire de trois (3) personnalités qui étaient jusqu’alors en détention à Say. Il s’agit de Ousmane Danté, Assogba et Zarami Abba Kiari.

Les autres protagonistes de cette scabreuse affaire sont toujours en prison.

Selon des sources bien informées, le juge doit procéder à une confrontation entre Mukuri, Eka, Sisco et le trésorier payeur. Cette confrontation, de l’avis de certains, peut menacer sérieusement des hautes personnalités, qui sont de près ou de loin impliquées dans l’affaire.

L’opérateur économique Eka, serait le maillon faible, car, d’après nos sources, pour sauver sa peau, il serait entrain de charger beaucoup de monde. Quant à Mukuri, un caïd, il reste pour le moment imperturbable.

Il cherche à bien négocier et sauver ainsi sa peau en couvrant jusqu’ici ses protecteurs.

Il fera sa déclaration le moment venu. Qui va craquer le premier ? Les prochains jours nous édifieront.