Mukurigate : des nouvelles arrestations

La saga Mukurigate continue de plus belle. En effet, depuis l’arrestation et l’incarcération de Daniel Mukuri à la prison civile de Niamey, la justice a accentué son travail de recherche. Ainsi, hier après midi, d’autres protagonistes de cette sulfureuse affaire ont été écroués et mis sous mandat dépôt à Say.

D’après plusieurs sources, on parle de Cisco ex patron de la Sonitel et l’ARTP, Danté, Conseiller spécial à la Présidence de la République, Zarami, Conseiller en Communication de la Cellule PPP.

Les mêmes sources précisent que d’autres agents de l’ARTP et de la cellule PPP ont été également embastillés, de même que plusieurs commerçants de la place. Les comptes bancaires de ces commerçants ont été bloqués.

Nous y reviendrons