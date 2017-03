Mukurigate, l’escroc international Mukuri Daniel entre les mains de la Police judiciaire

Mukuri Daniel est actuellement en détention à la Police Judiciaire, il risque d’un moment à l’autre d’être déféré à la prison civile de Niamey. En effet, après avoir été arrêté il est en train d’être auditionné depuis hier par les limiers de la PJ pour faux, usage de faux et autres délits. Daniel Mukuri a passé sa première nuit à « Darado kaina ».

Selon des informations dignes de foi, les vraies sociétés Mach-Luxembourg et Syniverse Luxembourg ont découvert l’usurpation de leur nom au Niger ainsi que la falsification de titre de filiale au Niger qu’ils ne reconnaissent pas. Pour rappel, sachez que dès le départ, l’Etat a été trompé par Mukuri Daniel, de même que les actionnaires de la société adjudicataire réelle Mach-Agitech-Niger qui découvrent que leur Société est reléguée au rang de filiale nigérienne de Mach-Luxembourg à l’initiative seule de Mukuri et avec l’appui de Salif Diallo, actuel président de l’Assemblée nationale du Faso (actionnaire complice de Mukuri).

A savoir également qu’une fois le contrat PPP signé, les deux complices ont provoqué un avenant qui avait pour effet de transférer le marché en faveur d’une nouvelle société dénommée Synivers technologies au motif que cette dernière aurait racheté la soit disant Société mère Mach-Luxembourg dont la filiale nigérienne serait Wallgates SA contrôlée en apparences par Mukuri, et en réalité , par Salif Diallo.

Ce qui explique les facilités administratives surprenantes d’un tel transfert de marché public (lourd de conséquences) ainsi que le privilège de décaissements successifs de plusieurs milliards du trésor public, le tout sur du faux de bout en bout, et que des hauts responsables ont accordé indirectement à Salif Diallo par le canal son protégé Mukuri DG de Wallgates (les documents existent en notre possession).

Wallgates, fausse filiale de la Sociétété Synivers technologies aura donc bénéficié de hautes complicités locales pour escroquer l’Etat du Niger sur plusieurs milliards, elle aurait également escroqué en même temps un sous-traitant étranger lui aussi grugé.

A ce stade, on peut se demander qui est responsable de ce scandale ?

Dans le mécanisme de la mise en place de cette stratégie d’escroquerie vis-à-vis de l’Etat du Niger, la cellule PPP est sensée organiser, négocier et élaborer un contrat sur lequel l’Etat doit s’engager, mais il faut noter, que cette cellule, conseille simplement l’Etat et ne signe pas, elle prépare tout le projet de contrat. L’omission volontaire ou involontaire de toute garantie pour les intérêts de l’Etat, l’élaboration du contrat, ainsi que de surcroit celui de l’avenant qui a permis de détourner le marché en faveur de Syniverse Technologies devenu nouvel attributaire du marché relèvent de la cellule.

Aujourd’hui voilà qu’il est révélé que les dénominations des vrais responsables de Mach-Luxembourg et Syniverse Technologies dont Mukuri Daniel a fait usage vis-à-vis de l’Etat du Niger sont faux, ainsi que les cachets utilisés à la signature du principal contrat PPP qui lie l’Etat du Niger à Mach-Agitech Niger et encore plus grave le cachet utilisé au nom de Syniverse Technologies à la signature de l’avenant est faux. Le nom du signataire de l’avenant Mr. Nabil Baccouche (VP Sales and Managing Director) n’existe pas dans l’organigramme de Syniverse Technologies Sarl au Luxembourg.

Ça c’est juste un rappel de l’historique des faits. Le combat pour la manifestation de la vérité qui a été long et périlleux ne fait que commencer. L’année passée, tamtaminfo, votre site qui a mené une longue enquête sur cette affaire a été la cible de plusieurs attaques, de menaces et d’intimidations. L’affaire était ultra-sensible et dérangeait pas mal de monde.

Aujourd’hui, Dieu donne à travers la justice, raison au Web Contributeur de tamtaminfo pour son acharnement.

Mukuri Daniel que certains hauts placés ont protégé est maintenant seul face à son destin. Il avait abusé, grâce à la complicité de certains ténors, de la confiance d’Abdallah Teffridj, pour arracher le marché PPP de contrôle de trafic de téléphonie grâce à un avenant irrégulier. Il a déjà perçu plusieurs milliards avec ce vrai faux avenant.

Comment va-t-il les rembourser ?

Le rebondissement de cette affaire nous réserve certainement des surprises. Il y a déjà des interventions intenses pour faire sortir Mukuri Daniel de la PJ. Mais selon nos sources, la Police Judiciaire a été instruite pour aller jusqu’au bout de l’enquête.

Le Procureur Samna suit pas à pas cette enquête et souhaite faire toute la lumière sur cette affaire.

Selon toujours des informations dignes de foi, la Halcia et l’ARTP se sont réunies pour préparer la plainte de l’Etat du Niger. Nous y reviendrons, in sha Allah, avec des informations sur les personnalités présumées impliquées, la conciliation calamiteuse qui a été proposée par le contentieux de l’Etat, mais rejetée par le Ministre Saidou Sidibé et de l’ancienne directrice générale de la DGI, Fati Abarchi.