Mukurigate : Mukuri Daniel « hôte d’une chambre 4 étoiles » à la prison civile de Niamey

Mukuri Daniel a débuté sa longue traversée du désert. Il vient en effet de passer sa vraie premier nuit derrière les barreaux « dorés » de la prison civile de Niamey. Ses nombreux soutiens, pour ne pas dire complices ont tout faits pour l’extraire des mains du puissant Procureur de la République, mais ils ont perdu la première manche. Certainement qu’ils reviendront avec plus de hargne, plus de détermination, car Mukuri est une « bombe atomique » qui, si elle explose, risque d’emporter beaucoup de gens. Il murmure, pour le moment, avec rage sur sa condition et la meilleure manière de renverser son sort.

Comme tout bon escroc international, il en a certainement dans son sac ; il attend uniquement le meilleur moment pour s’en servir.

La semaine passée, nous avions promis de revenir encore plus en détail sur la série Mukurigate avec des informations sur les personnalités présumées impliquées, la conciliation calamiteuse qui a été proposée par le contentieux de l’Etat, mais rejetée par le Ministre Saidou Sidibé et de l’ancienne directrice générale de la DGI, Fati Abarchi.

Mais avant de nous appesantir sur le déroulé de cette arnaque du siècle qui va avoir certainement d’autres répercussions, ici au Niger et peut être ailleurs. A retenir que la société soumissionnaire et adjudicatrice réelle est Mach-Agitech- Niger, de droit nigérien puisque seule connue et présente dans le processus du marché. Les actionnaires sont : Abdallah Tefrij 70%, a cédé gratuitement 20% à Salif Diallo (Relationship), et 10% à Mukuri Maka Daniel (nommé DG pour connaissances apparentes du domaine technique).

Le contrat PPP est signé le 01/07/2013, ( sous supervision de la cellule PPP dirigée par Mohamed Moussa), entre l’Etat (Ministère des Finances et Artp) et curieusement une Société dénommée MACH-Luxembourg, en lieu et place de la soumissionnaire réelle qui dans l’intitulé du contrat est faussement présentée comme étant filiale de la Luxembourgeoise, ce à l’initiative isolée de MUKURI, en entente avec Salif Diallo, et à l’insu du fondateur à qui, ils font savoir que ce n’est qu’un partenaire technique.

Une fois le marché acquis, les masques tombent, un des protagonistes, convoque M. ABDALLAH Tefridj à son domicile, en présence de MUKURI Daniel, pour le sommer de céder ses parts sociales (70%) et de ne se contenter que de 5 à 10% de parts, le reste réservé à de personne non identifiées, et sans le concours desquelles le marché lui échapperait. Devant le refus de ce dernier et à son insu, MUKURI DANIEL fut instruit de créer une autre société dénommée WALLGATES SA dans laquelle des combinaisons d’actionnaires écrans apparaissent et camouflant mieux les véritables titulaires.

Puis, les comptes de la société MACH-AGITECH alimentés par la SONIBANK sous forme de prêts sont détournés pour les besoins de la nouvelle orientation décidée par le nouvel maître d’œuvre, le gourou qui tire les ficelles et exécutée à la lettre par MUKURI. Il reste une dernière manœuvre, celle consistant à mettre à l’écart l’adjudicataire du marché et le remplacer par la nouvelle société WALLGATES, qui ni de près ni de loin concernée par le marché. C’est juste un rappel pour planter le décor et mieux connaitre les intentions réelles de Gourou et sa bande de mafiosos.

Il est aussi utile de rappeler que le Gouvernement du Niger avait déjà inscrit ses nouvelles recettes qui doivent provenir de ce marché dans le budget général de l’Etat. C’est pourquoi, dans le réaménagement budgétaire intervenu pour le dernier trimestre de l’année 2013, le ministère des Finances a, vu que les équipements doivent être opérationnels trois mois après l’enregistrement du contrat de partenariat public privé, prévu conformément à l’amélioration des chiffres d’affaires des opérateurs un rehaussement des montants issus de la TVA et de la TURTEL.

Mais aussi, dans la loi des finances 2014, le gouvernement a inscrit au titre de la TVA et de la TURTEL le montant contractuel inscrit dans le contrat de partenariat public privé. L’importance des faits relatés supra et la déclaration de l’adjudicataire sur l’honneur doivent normalement obliger l’adjudicataire à respecter les délais de réalisation consignés dans le contrat. Le Gouvernement dépêcha alors une mission au Luxembourg pour vérifier et constater l’existence réelle de l’équipement attendu en vain à Niamey pour le démarrage des travaux.

Cette délégation était composée de M. IRO Sani, Président du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (CNRTP), M. ALMOUSTAPHA Boubacar, Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP) ; M.ASSOGBA Augustin, Représentant la Cellule d’Appui au Partenariat Public Privé et M. Amadou SALEY IBRAHIM, Ingénieur des Télécommunications à l’ARTP.

Cette délégation a reçu un mandat clair, net et précis.

Il s’agit entre autres de connaître l’état d’avancement des travaux d’études, de conception et de fabrication des équipements ; faire des essais en usine sur les équipements de contrôle du trafic téléphonique voix et données des opérateurs, si l’état d’avancement des travaux le permet ; avoir l’assurance que le financement du projet est bouclé au niveau de MACH Luxembourg ; savoir avec exactitude la date de démarrage de l’exploitation du système à distance depuis les sites de traitements de MACH ; avoir la certitude que malgré le retard concédé dans l’exécution des travaux (quatre mois constatés), les chiffres d’affaires des mois d’octobre, de novembre et de décembre seront facturés en TVA et TURTEL avant la fin de l’année 2013 ; avoir la certitude que les engagements financiers consignés dans le contrat de partenariat public privé, relatifs à la TVA et la TURTEL seront respectés ; avoir le nouveau planning d’installation au Niger des équipements de contrôle du trafic téléphonique voix et données des opérateurs de réseaux de télécommunications disposant d’une licence d’exploitation.

Première surprise pour la délégation nigérienne, c’est au Luxembourg qu’elle a appris que la société MACH Luxembourg a été rachetée par la firme américaine SYNIVERSE et ceci depuis le 1er juillet 2013, exactement le même jour que nous avons signé la convention.

Quelle coïncidence ! Et qui donne cette information ? C’est Madame Daniele Mukuri, épouse de Mukuri Daniel qui a été dépêchée de Niamey au Luxembourg pour accueillir la délégation nigérienne avec pour mission de se faire passer pour la représentante de Syneverse et pour présider la réunion avec la délégation du Niger.

Les questions à se poser à ce stade est de savoir pourquoi la délégation nigérienne n’a pas cherché à connaitre la véracité des faits sur le rachat de MACH Luxembourg par la firme américaine SYNIVERSE ?

Pourquoi la présence de l’épouse Mukuri n’a pas intrigué la délégation nigérienne ?

Deuxième acte suspect, le mardi 29 octobre 2013 à 11h00, la délégation nigérienne a été reçue à SYNIVERSE/MACH Luxembourg par Mme BARBARA Aksamit, responsable de la conception du logiciel du projet ; M. AYMERIC Laurent, Directeur Afrique de SYNIVERSE/MACH ; M. Martin SOUTH, Responsable de la conception des équipements du projet et Mme MUKURI Daniel, Juriste. Notez bien que M. Aymenic Laurent est une simple marionnette de Daniel Mukuri, il est venu au Niger au nom de la société mère au Luxembourg pour appuyer Daniel Mukuri lors des négociations au Niger du contrat PPP. Mme Barbara Aksamit et Martin SOUTH sont des figurants qu’on à louer pour compléter le staff fictif de Syniverse Luxembourg.

( A suivre les manquements graves de la Délégation nigérienne)