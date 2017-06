Mukurigate : vers la libération de Daniel Mukuri

Après la libération de certains protagonistes impliqués de près ou de loin dans l’affaire Daniel Mukuri, la justice serait sur le point de libérer le principal accusé. Une source proche du dossier indique qu’on s’acheminerait vers le blanchiment de Daniel Mukuri, car le dossier ne contiendrait aucune preuve de faux contre Daniel Mukuri.

Les mails échangés entre lui et le Luxembourg suffiraient à prouver que sa société est une filiale de Mach Luxembourg. Or, tout le monde sait que l’arrestation et l’incarcération à la prison civile de Niamey de Daniel Mukuri est consécutive à une plainte déposée contre lui par Mach Luxembourg pour faux et usage de faux. Mach Luxembourg lui reproche d’avoir usurpé le nom de la société et de s’être présenté comme une filiale afin de décrocher un marché PPP au Niger.

Dans sa plainte, la société luxembourgeoise affirme ne disposer d’aucune filiale au Niger et n’a pas autorisé qui que ce soit de parler en son nom dans une affaire commerciale au Niger. Malgré la clarté de la précision, Daniel Mukuri serait sur le point de recouvrer entièrement sa liberté après plus de deux mois de détention préventive.

Comment en est-on arrivé là ?

Daniel Mukuri n’est pas n’importe qui, il a des accointances dans le cercle restreint du régime en place et un solide appui extérieur. Sa libération était donc attendue, car l’intéressé connaissait beaucoup de secrets qui pouvaient ébranler de nombreuses personnalités. Sinon de l’avis d’un juriste, de simples mails ne sont pas une preuve juridique reconnue par l’Ohada sur les sociétés commerciales.

Et pour avoir la qualité d’une filiale d’une société commerciale, il fallait prouver que Mach Luxembourg détiendrait la majorité des parts dans le capital de la soit disant filiale, ce qui n’est pas le cas ni de Mach Agitech Niger (détenue à plus de 60% par Abdallah Tefridj) ni de Wallgates (détenue par Mukuri).

Si aujourd’hui Daniel Mukuri soutient le contraire, ce qu’il y a e, une déclaration mensongère (punie par le code pénal nigérien).

Les mails échangés brandis par l’accusé relèveraient du partenariat technique entre Mach Agithec Niger et Mach Luxembourg pour fournir du matériel technique, comme le prouve, le transfert de la somme de 100.000 Euros de la Sonibank à Mach Luxembourg.

Aujourd’hui avec la probable libération de Daniel Mukuri, le feuilleton serait-il fini ?

Non, répond un des protagonistes, la saga va continuer avec d’éventuels recours jusqu’à l’OHADA ou un autre tribunal international.