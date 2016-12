Naissance d’un nouveau cadre politique/Alliance pour la République et le changement (ARC) : L’ARC apporte son soutien ferme au Président de la République

Une nouvelle alliance, dénommée Alliance pour la République et le Changement (ARC) vient de voir le jour. La déclaration constitutive de cette alliance a eu lieu, mardi dernier, à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sékou de Niamey.

Ce troisième bloc politique regroupe pour l’instant trois (3) partis, à savoir le PUND Salama, présidé par M. Akoli Daouel, le PMT Albarka présidé par M. Abdoul-Karim Mamalo et le RDNC Bil Adam, qui a pour président M. Garba Lompo. La déclaration a été lue par M. Abdoul-Karim Mamalo, président du PMT Albarka, en présence des présidents des autres partis alliés, ainsi qu’une foule de militants et de sympathisants des trois partis politiques.

Dans la déclaration, l’ARC souligne qu’après une analyse de la situation sociopolitique actuelle de notre pays, elle apporte son soutien ferme au Président de la République et à son programme de gouvernance. En effet, note l’ARC, les soubresauts nés de la formation d’un gouvernement d’union nationale, qui a conduit à la constitution d’une nouvelle alliance, a débouché sur une restructuration d’une majorité confortable autour des choix politiques du Président de la République. Toutefois, elle déplore »la campagne éhontée de distribution sous le boubou d’un document audio portant sur un prétendu entretien que le Président Tandja aurait eu avec ses invités dans sa résidence ». Cette démarche, estime l’ARC, procède du « machiavélisme » et vise à »éloigner le Président Tandja du Président de la République, aux fins de le fragiliser et le rendre vulnérable à toutes formes de chantage et d’instrumentalisation ».

Face à cette situation, l’Alliance pour la République et le Changement a clairement affiché les principes qui fondent son action. Il s’agit notamment de l’attachement aux idéaux démocratiques et républicains. L’ARC vise comme objectifs, le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit ; le développement économique et social du pays et l’appui au Président de la République Issoufou Mahamadou et au Programme du gouvernement. C’est pourquoi, dans sa déclaration, l’ARC a d’abord rappelé que les partis politiques membres de cette alliance ne sont pas signataires du pacte politique du 05 Octobre dernier portant création de l’Alliance pour la Réconciliation, la Démocratie et la « République (ARDR).

L’ARC a par la même occasion salué le courage et la témérité avec lesquels les autorités de la 7ème République appréhendent et assument la gestion de la chose publique ainsi que leur désir de conduire notre pays dans le pelletons des pays émergents en Afrique et dans le reste du monde. Sur le plan politique, l’Alliance se félicite de la récente visite conjointe au Niger des plus hautes personnalités du monde dont le SG de l’ONU, la présidente de la Commission de l’Union Africaine, le président de la Banque mondiale, et le président de la Banque Africaine de Développement. Elle a aussi salué la remarquable prouesse enregistrée par notre pays dans la libération des otages français.

L’ARC a en outre félicité le Premier ministre pour »ses performances de gouvernance jamais égalées » ainsi que le témoigne le vote de la motion de la confiance par l’Assemblée nationale. L’alliance félicite le gouvernement pour les actions entreprises visant à rendre accessibles des produits alimentaires à prix modéré et l’encourage à poursuivre les actions de soutien en faveur des familles démunies et vulnérables, ainsi que la recherche de solution à la situation scolaire et universitaire. Enfin, l’ARC affirme qu’elle reste ouverte à toutes les formations politiques poursuivant les mêmes objectifs.