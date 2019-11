Nécrologie: disparition de notre chère sœur, Baraka Kané , épouse du médecin colonel Illo Almoustapha…

Allahou Akoubar ! Nous sommes venus de Dieu le plus puissant et nous retournons en lui !



Ce vendredi 8 nombre 2019, notre chère sœur, Braka Kané , épouse du médecin colonel Illo Almoustapha , est rappelée à Dieu le plus puissant, à 12 h 50mm.

L’enterrement est prévu incha Allah !

Demain samedi 9 novembre 2019 à 15 H 30 mm aux cimetières musulmans de yantala, à Niamey.



Que son âme repose en paix.

Nous présentons nos condoléances les plus émues à la grande Kané Dan Maidaki de Teassaoua, et la grande famille Illo Amadou de Dogueraoua.



Que Dieu le plus puissant lui accorde sa grâce infinie et assure sa grande protection à sa descendance.



Amen !



Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI.