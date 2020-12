Nécrologie: l’Ambassadeur Abdallah Wafy n’est plus…

De Dieu nous venons, à Lui nous retournons. Aujourd’hui, notre pays vient de perdre un de ses valeureux fils en la personne de l’Ambassadeur Abdallah Wafy. Il a été rappelé à Dieu à la suite d’une maladie.

Le Commissaire Général, Abdallah Wafy qui était jusqu’alors Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Niger auprès des États Unis d’Amérique, fut de son vivant un grand serviteur de l’Etat. Il était entreprenant et très compétent. Il avait une capacité d’écoute hors du commun.

Nommé le 28 décembre 2018, Abdallah Wafy a précédemment occupé différentes hautes fonctions des Nations unies dont celles de Représentant spécial adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies chargé de l’Etat de droit et des Opérations à l’Est de la R.D.C. MONUSCO et d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Représentant Permanent du Niger auprès de l’Organisation Nations Unies à New York.

Le Commissaire Général Abdallah Wafy est devenu au fil du temps, un diplomate chevronné. Il avait gravi les échelons au niveau des instances onusiennes et depuis plusieurs années déjà.

En tant que représentant permanent du Niger à l’ONU, il s’est personnellement impliqué dans la mobilisation des fonds pour le G5 Sahel et a défendu vaillamment la position du Niger sur toutes les questions en instance à l’ONU.

Abdallah Wafy est titulaire d’une maîtrise en droit de l’université du Bénin, Lomé, Togo et diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) de Saint-Cyr au Mont d’Or, France. Il a suivi avec succès plusieurs formations spécialisées et organisées par les Nations unies, en Europe et aux Etats Unis.







Le Commissaire Général Abdallah Wafy a acquis une longue et riche carrière policière au cours de laquelle il a occupé plusieurs postes à haute responsabilité dans son pays, le Niger, où il a servi tour à tour comme Inspecteur général de la Police et Conseiller spécial du Président de République en matière de sécurité, mais aussi comme Ambassadeur du Niger en Libye (1999-2003).

Sur le plan international, le Commissaire Général Abdallah Wafy a servi comme membre de la police civile au sein de l’Opération des Nations unies en Côte d`ivoire (ONUCI) en 2006-2007 ainsi que comme Adjoint au Chef de la Composante Police à la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) en 2009. En février 2010, le Commissaire Général Wafy est nommé Chef de la Composante Police de la Mission pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) et officie depuis août 2012 en tant que Représentant Spécial adjoint du Secrétaire Général par intérim, en charge du pilier Etat de Droit cumulativement avec ses fonctions de Chef de la Police des Nations Unies.

En mai 2013 il est confirmé dans les fonctions de Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies en charge de l’état de droit au sein de la Monusco et depuis novembre 2013 chargé des opérations à l’est de la RDC fonctions qu’il occupera jusqu’à son départ de la Monusco le 28 Février 2015.

Le Commissaire Général Abdallah Wafy a reçu plusieurs distinctions honorifiques dans son pays le Niger ainsi qu`en République fédérale d`Allemagne et au sein des Nations unies (ONUCI, MONUSCO).

Le Commissaire Général Wafy était marié et père de cinq (5) enfants.

A sa famille éplorée, à ses amis et connaissances et à la Nation nigérienne, le groupe tamtaminfo présente ses condoléances émues. Qu’Allah le Très Miséricordieux lui accorde son Pardon et Sa Clémence et le gratifie de sa Djannat Firdaouss. Amine soumma Amine.

Par Tamtaminfonews