Nécrologie: L’ancien secrétaire général du syndicat national des agents de douane Ibro Ayouba, n’est plus…

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. La mort cette compagne de tout être humain sur terre vient d’arracher à notre affection le camarade Ibro Ayouba (ancien secrétaire général du syndicat national des agents des douanes). Que son âme repose en paix !

Le mouvement syndical nigérien vient de perdre un grand combattant.

Nous présentons nos condoléances les plus émues à toute sa famille et à tous ses collègues des douanes .

Que Dieu le plus puissant lui accorde sa grâce infinie et assure sa grande protection à sa descendance.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.