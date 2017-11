Nécrologie Le Président Moussa Moumouni Djermakoye n’est plus

Le président du Conseil Economique et Social (CESOC), également président de l’Alliance Nigérienne Pour la Démocratie et le Progrès (ANDP Zaman Lahiya), M. Moussa Moumouni Djermakoye est décédé hier en fin d’après-midi, à Paris, en France, des suites d’une maladie.



Colonel de l’Armée à la retraite, ex ministre et ancien Préfet maire de Niamey, Moussa Moumouni Djermakoye était une grande figure de la vie politique nationale. Il avait succédé à son frère à la tête de l’ANDP Zaman Lahiya, un des principaux partis de la majorité présidentielle, MRN.

Tamtaminfo présente ses condoléances les plus émues à sa famille et au peuple nigérien. Repose en paix.