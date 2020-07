Nécrologie : Maman ABOU de la NIN n’est plus !

Mamane Abou, PDG de la Nouvelle Imprimerie du Niger et directeur de publication du journal le Républicain a été rappelé à Dieu cet après-midi à la clinique magori de Niamey à la suite d’une longue maladie.

Journaliste d’investigation, homme d’affaires avisé, défenseur de la liberté et de la démocratie, Mamane Abou a consacré sa vie à la lutte pour l’instauration d’un état de droit au Niger. Plusieurs fois emprisonné pour son engagement, il n’a jamais cessé de lutter jusqu’à la fin de sa vie.

Très affaibli par une maladie depuis 2012, Mamane Abou, malgré son handicap dirigeait son imprimerie avec professionnalisme et une rigueur hors de commun.

Sous sa direction, cette imprimerie est devenue l’une des plus grandes et des plus performantes de la sous région. Son journal le Républicain était l’un des journaux phares lors des luttes pour l’instauration et la défense de la démocratie.

Très rigoureux et responsable, il signait lui même ses éditoriaux engagés et passionnés. Il avait aidé beaucoup la presse privée.

Sa mort laissera un grand vide difficile à combler. Paix à son âme.

Par Tamtam Info News