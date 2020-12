Nécrologie: Mme Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, ancienne Présidente de la Cour Constitutionnelle n’est plus…

Share on Twitter

Share on Facebook

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY

« Kullun nafsin zaikaul maoute » (toute âme goutera à la mort). Ainsi vers du 1heure du matin, Mme Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, ancienne Présidente de la Cour constitutionnelle a rendu l’âme à l’hôpital général de référence.

C’est une très grande perte pour sa famille, ses amis d’abord, mais aussi et surtout pour la Nation nigérienne. En effet, au cours de sa longue et riche carrière, Mme Abdoulaye Diori a servi son pays avec dévouement et abnégation.

Née en 1952 à Niamey, Hadjia Kadidiatou Ly a d’abord travaillé comme sage-femme, avant de retourner aux études, en décrochant un baccalauréat grâce aux cours du soir et de fréquenter l’université Abdou-Moumouni de Niamey pour obtenir en 2005 un doctorat en droit public de l’université Paris-Saclay. Sa thèse porte sur les travaux gouvernementaux et parlementaires au Niger. Elle était également impliquée dans des organisations de défense des droits des femmes.

Nommée à la Cour Constitutionnelle en 2013, par le Président Issoufou Mahamadou, elle a été élue présidente la même année pour remplacer la présidente, Mme Salifou Fatimata Bazeye.

Elle est la deuxième femme à occuper le poste de présidente de la Cour constitutionnelle du Niger.

Elle était mariée à l’homme d’affaires et homme politique Abdoulaye Hamani Diori et mère de quatre enfants.

A sa famille éplorée, à ses amis et connaissances, le groupe tamtaminfo présente ses condoléances émues. Qu’Allah lui fasse miséricorde et l’accueille dans sa Djannat Firdaouss.

Par Tamtaminfo News