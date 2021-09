Nécrologie: Mme Issoufou Djibo, Mariama  Halilou n’est plus.

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. Ainsi va la vie éphémère de l’être humain. La mort, cette compagne de tout être sur terre est toujours là aux aguets, arrachant à la vie des êtres qui nous sont chers.

Ainsi, Mme Issoufou Djibo, Mariama Halilou, née en 1962 à Zinder, vient de nous quitter avant hier mardi 07 septembre 2021. Ta Birni , Fifi comme l’appelaient ses amies normaliennes, elle était mère de 6 enfants.

Très soucieuse du devenir de ses enfants, épouse attentionnée, aimable et humaine, elle laissera certainement un grand vide dans la vie de son mari, de ses enfants et de tous ceux qui l’ont connue.

Agent très consciencieuse et travailleuse, elle respectait la hiérarchie et avait une grande estime de ses supérieurs hiérachiques. Mariama était la mémoire de la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation du Ministère de l’Education Nationale.

Pour le Secrétaire général, Pr Moussa Agariya qui a délivré un témoignage poignant et plein chaleur humaine : « Que Dieu vous bénisse et nous accorde le courage de supporter l’absence brutale d’une si attachante collaboratrice tjrs prête à servir et à donner le meilleur d’elle même. Condoléances les plus émues à tous ceux qui ont connu Mme Issoufou Mariama ».

Djibrilla Boukari disait d’elle « C’était vraiment une personne disponible, sage et réfléchie, elle aimait le travail bien fait et considérait l’opinion des collègues en respectant la position de tous.

Digne elle était respectueuse et très croyante. Elle posait des questions sur le plan religieux dit -elle pour préparer l’au-delà ! Je l’ai connue chez son Oncle Mahamadou Sorefa quand on allait le voir depuis 1972.

QU’ALLAH le Tout Puissant, Clément et Miséricordieux lui pardonne, assiste sa famille et l’accueille dans son paradis Alfirdawss. AMINE.

Par Tamtam info News