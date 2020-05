NECROLOGIE: Oumarou Ali Beidi, Inspecteur général des Finances n’est plus…

Inna lilahi wa inna ilaihi ilaihi rajioune, de Dieu nous venons à Lui nous retournons. Ainsi, va la vie de tout être humain sur terre. Il naît par la volonté de son Seigneur et il répond inévitablement présent à l’appel de son Seigneur.

Oumarou Ali Beidi, le grand commis de l’Etat est parti, définitivement parti. Comme il l’a vécu sans tambours ni trompettes. Dans cette discrétion légendaire qui l’a toujours caractérisée.

Né un vendredi 17 juin 1955 et rappelé à Dieu, la nuit du vendredi 8 mai 2020, était de l’avis de ses proches, un ami sincère. Comme l’a si bien décrit un de ses amis de toujours, le grand frère Djibril Baré : « L’amitié, tu étais passé expert dans l’art de la nouer, la cultiver et l’entretenir. (…), toute ta vie durant, tu t’es efforcé à cultiver l’amitié et la fraternité autour de toi. Tu as été, j’en témoigne, le ciment de plusieurs groupes d’amis qui, sans toi, n’auraient peut-être jamais pu se fréquenter, à plus forte raison tisser des liens d’amitié ».

Marié et père de quatre enfants, Oumarou Ali Beidi était jusqu’à sa mort, Inspecteur général des Finances. Il était auparavant, Secrétaire Général Adjoint au Ministère de l’Energie, Inspecteur des Finances, Professeur de Relations Internationales et Développement à l’ENA supérieure, Président du Conseil d’Administration de la NITRA et membre de plusieurs Commissions en rapport avec sa spécialité.

Il était un travailleur acharné et toujours disponible. Aujourd’hui avec sa disparition, le Ministère des Finances perd un grand bosseur et le Niger, perdu un digne fils qui a accompli sa mission sur terre avec dignité.

En cette douloureuse circonstance, le Groupe tamtaminfo présente ses condoléances les plus attristées à sa famille éplorée à ses amis de toujours et à ses connaissances.

Qu’Allah lui fasse Miséricorde. Amine

Par Tamtaminfo news.